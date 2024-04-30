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Банкротство застройщика и задержка сроков сдачи дома — от чего защищает страховка квартиры в новостройке

"Реенссан Страхование": квартиру в недостроенном доме можно застраховать

3:28
Страхование

Покупая квартиру в новостройке на стадии строительства, можно сэкономить 10-15% и даже больше. Однако при этом покупатель несёт большие риски: мошенничества, двойной продажи, финансовые трудности поставщиков и подрядчиков, проблемы с коммуникациями и т. д. СК "Ренессанс Страхование" рассказала, можно ли застраховаться от подобных ситуаций.

"Реенссан Страхование": квартиру в недостроенном доме можно застраховать
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Как застраховать недостроенную квартиру

Застройщик или генеральный подрядчик могут застраховать квартиру в недостроенном доме как объект недвижимости, то есть страхуются конструктивные элементы, а не отделка. В случае пожара, наводнения или другого инцидента выплату от страховой получит именно застройщик или генеральный подрядчик.

Сам владелец может застраховать квартиру в новостройке от:

  • незавершенного строительства;
  • банкротства застройщика;
  • нарушения указанных в договоре сроков передачи жилья владельцу.

Оформить страховку можно сделать на любой стадии строительства дома.

Страховка на ипотечную квартиру оформляется обязательно, но после сдачи дома. Выплату от страховой в случае пожара, взрыва бытового газа, стихийном бедствии и т. д. получит банк, так как квартира является его залоговой собственностью.

Сколько стоит страховка

Цена зависит от экспертизы, которую проводит страховщик для оценки рисков, а также стадии готовности объекта. Не каждая компания согласится застраховать жильё на стадии котлована.

В среднем цена страхового полиса составляет 1-4,5 % от стоимости квартиры. При этом срок действия договора должен быть выше, чем срок, указанный в договоре с застройщиком. Обычно страховщик берёт оплату сразу за весь период действия страховки.

От чего можно застраховать квартиру в новостройке

Список рисков, покрываемых страховкой, зависит от компании. При наступлении страхового случая владелец недвижимости получит возмещение — в зависимости от условий договора оно может покрывать стоимость квартиры или кредитную задолженность.

Для получения страховой выплаты нужно предоставить ДДУ и документы, подтверждающие, что квартира не передана владельцу или что застройщик не вернул деньги.

Можно ли застраховать квартиру от банкротства застройщика

Если строительную компанию признают банкротом, вы можете получить от него компенсацию:

  • деньги, вложенные в строительство (при этом нужно будет отказаться от квартиры в недостроенном доме);
  • квартиру в другом здании;
  • другую недвижимость, например, офис или место на парковке.

При этом заключив договор со страховой компанией, вы сможеет получить не только компенсацию от застройщика-банкрота, но и выплату от страховщика. При наличии необходимых документов, это не займёт много времени.

Что делать, если застройщик опаздывает со сдачей квартиры

Даже добросовестный застройщик не всегда может сдать дом по плану. На затягивание сроков строительства влияют многие факторы, которые не всегда зависят от строительной компании.

Владелец квартиры может оформить страховку от нарушения сроков сдачи объекта. Страховая выплата как минимум позволит арендовать жильё, пока дом не введут в эксплуатацию.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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