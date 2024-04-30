Секреты продления стойкости парфюма: как сделать аромат идеальным на весь день

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Как продлить стойкость аромата парфюма

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы продлить стойкость аромата парфюма, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками. Нанесение аромата на точки пульсации, такие как запястья, область за ушами и шея, помогает раскрыть его ярче, так как эти места имеют тонкую и теплую кожу. Также можно рассмотреть нанесение парфюма на виски, локтевые и коленные сгибы, чтобы расширить область применения.

Как продлить стойкость аромата парфюма
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Близкое приложение к коже обеспечивает более интенсивное звучание аромата, поэтому рекомендуется поднести флакон к телу при распылении. Если аромат тяжелый, его можно распылить с расстояния 30-50 см от кожи.

Увлажненная кожа принимает аромат лучше, поэтому нанесение парфюма после душа на распаренную кожу может значительно продлить его стойкость. Можно также использовать легкий увлажняющий крем или даже вазелин без отдушки на тех же областях, где будет нанесен парфюм.

И, наконец, важно дать аромату время впитаться и "осесть" на коже после нанесения, вместо того чтобы его растирать между запястьями, что может сократить его стойкость.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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