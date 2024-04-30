Эксперт Роскачества Филатова разъяснила, как подготовиться к пикнику

Россиянам рассказали, как провести пикник без ущерба для здоровья

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пора пикников только набирает обороты. Как подготовиться к пикнику, чтобы не возникли проблемы со здоровьем, рассказала эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Фото: unsplash.com by Бонни Киттл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Необходимо сделать запас воды из расчёта от 1,5 литров на человека. Можно заварить в термосе чай с лимоном, компот или морс. От сладких газированных напитков лучше отказаться — они не утоляют жажду, а наоборот после них пить захочется ещё больше.

Продукты желательно убрать в сумку-холодильник.

"Холода в сумке со слабой защитой хватит примерно на 1,5-2 часа, аккумуляторы холода увеличат это время до 6 часов, а температуру снизят в среднем на 15-20 °С в сравнении с температурой окружающей среды", — сообщила эксперт.

Она советовала взять с собой овощи, зелень и фрукты, предварительно помыв их дома, обсушив и сложив в контейнеры, пишет RT.

На пикнике лучше отказаться от молочных продуктов, салатов с майонезом и кондитерских изделий с кремом, ведь они отличная питательная среда для микробов.