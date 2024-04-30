Замдиректор Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян объявил о приёме туристов и астронавтов на станцию Tiangong

Китайская станция Tiangong начнёт принимать иностранных туристов и астронавтов

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайская космическая станция Tiangong вскоре начнёт принимать астронавтов и туристов из разных стран, как сообщил заместитель директора Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян на пресс-конференции перед стартом космического корабля Shenzhou-18. Об этом сообщило издание SpaceNews.

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"Мы ускорим изучение возможности приглашения международных астронавтов и туристов на космическую станцию", — отметил Линь Сицян.

Однако он не уточнил, когда и на каких условиях будут приглашаться иностранные гости на Tiangong. Между тем, космический корабль Shenzhou-18 был успешно запущен на орбиту, на его борту находятся три тайконавта — Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, которые проведут в космосе около шести месяцев в рамках миссии на станции Tiangong.