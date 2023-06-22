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В Казахстане начинают "десоветизацию" названий вузов и улиц

2:05
Мир

В Казахстане начинают "десоветизацию" высших учебных заведений и улиц городов. Министерство культуры и спорта страны уже подготовило соответствующие предложения. Имена исторических деятелей Казахстана будут присвоены 18 вузам и почти 70 улицам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на заседании Национального курултая в городе Туркестане заявил, что в стране "необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имён деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям", сообщает ТАСС.

Не совсем понятно, следует ли из этого, что в Казахстане улицы городов до сих пор называют именами деятелей советского периода. Но профильное ведомство уже готово приступить к работе.

В Министерстве культуры и спорта уже обсудили вопрос о переименовании 18 вузов и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск, Арысь и Талдыкорган.

Они получат названия в честь казахских выдающихся личностей. Так, например, в городе Степногорск улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь борца Кажымукана и Героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

"Что касается улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них, то в городе Кокшетау "Парк борцам за революцию" будет переименован в "Алаш арыстары", а улица Дмитриева будет переименована в честь легендарного кюйши (исполнитель инструментальных пьес на домбре) Даулеткерея", — сообщили в ведомстве.

А вообще же, рассказали в министерстве, на данный момент поступило 681 предложение относительно актуализации списка исторических личностей. Их переправили ономастическим комиссиям на местах, которые и будут рассматривать актуальность этих предложений.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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