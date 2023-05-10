Россия дожала Запад в борьбе за Сирию

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Сирия вернулась в Лигу Арабских государств (ЛАГ), что знаменует победу РФ в одном из сражений гибридной войны. Москва дожала Вашингтон не без его участия.

Фото: kremlin.ru

Легитимное правительство Сирии возвращается в ЛАГ

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в марте 2011 года в результате развязанной Западом "цветной революции" и попытке свергнуть легитимное правительство Башара Асада. Последовали 11 лет интервенции, войны с терроризмом, блокады, в результате чего страна была разорена, миллионы сирийцев бежали или погибли.

Седьмого мая, встречаясь в Каире (Египет), министры иностранных дел стран ЛАГ объявили о возвращении Сирии в организацию уже на предстоящей встрече, запланированной на 19 мая в Саудовской Аравии.

Примирение с Сирией выгодно арабским странам

Инициатором возвращения Дамаска в "арабскую семью" стал фактический лидер саудитов наследный принц Мухаммед Бен Салман. Он понял, что с американским демократом Джо Байденом, который мечтал сделать его "изгоем", ему не по пути. Зато после стабилизации обстановки в Сирии настала пора вложиться в экономику страны, чтобы дать заработать на кредитах своим банкирам.

Последнее обстоятельство определило и политику других активных в данном вопросе арабских государств, особенно Иордании, ОАЭ и Египта. Противниками решения о возвращении Сирии в ЛАГ были Кувейт и Марокко. Катар не участвовал в голосовании. Согласно плану "примирения с Сирией", о котором пишут западные СМИ, арабские страны "вложат миллиарды долларов в восстановление страны и окажут давление на международное сообщество с целью снятия экономических санкций".

Якобы взамен Башар Асад обязуется "разрешить безопасное возвращение беженцев в Сирию", ограничить иранское присутствие и его влияние на своей территории и бороться с наркотрафиком. Официально такой план нигде не прописан, поэтому можно усомниться в некоторых его пунктах или способах их реализации.

Запад пребывает в бешенстве

Большинство западных СМИ критикуют "диктаторов" Ближнего Востока за возвращение в их строй "преступника Асада".

"Его режим до сих пор не сделал ничего, чтобы заслужить новые объятия: он не пошёл на уступки политическим реформам, не взял на себя ответственность за военные преступления, не попытался вернуть домой 6 миллионов сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах", — пишет Economist.

Однако, эти претензии не выдерживают никакой критики, так как Сирия была процветающей страной до вмешательства Запада в её судьбу. До сих пор США воруют нефть у Сирии и вывозят её через Ирак, спонсируют курдские сепаратистские силы.

ЛАГ указала в заявлении, что от "иностранного присутствия" Сирии надо освобождаться. Однако, признав легитимность Асада, ему теперь не откажешь в суверенности решений о присутствии в стране РФ и Ирана, Турции и США.

Нет сомнений, что российское и иранское присутствие останется. Именно помощью российского военного контингента и иранских добровольцев сирийская армия переломила ситуацию на земле: были разгромлены основные силы радикальных исламистов, остатки которых перевезли на автобусах в провинцию Идлиб, где они сейчас находятся под контролем Турции.

Москва сняла изоляцию Сирии и сохранила влияние на неё

Победа Москвы в том, что впервые после развала СССР её протеже сохранил за собой власть и вернул международное признание под угрозой вторичных санкций США.

Известно, что в соответствии с Законом о гражданской защите Сирии "Цезарь", вступившим в силу 17 июня 2020 года, санкции США применяются в отношении лиц и учреждений, которые помогают Дамаску развивать добычу нефти и поддерживают с ним коммерческие отношения. Посмотрим, решится ли Вашингтон накладывать санкции на страны ЛАГ.

Economist уверен что РФ не сможет восстановить Сирию, поэтому, мол, Асад идёт на контакт с арабами. Это ангажированная точка зрения, так как в нефтедобыче, энергетике и логистике РФ будет иметь в стране свои прочные позиции. Российским компаниям власти разрешили разведку и добычу нефти, а второй по величине сирийский морской порт Тартус был передан в аренду РФ на 49 лет.

Ещё один вопрос имеет для Дамаска первоочередное значение. Благодаря контактам с курдами в Сирии и с турецким руководством, Москва способна сыграть конструктивную роль в хозяйственной реинтеграции Сирии, рассматриваемой как основа для национального диалога и политического урегулирования.

Саудовская Аравия вступает в БРИКС, налаживает связи с РФ и Ираном, с ЛАГ у РФ всегда были хорошие отношения. Совместная работа на всех уровнях позволит быстро восстановить Сирию, сделать из неё витрину Глобального Юга, чтобы никто уже не хотел стать витриной Запада — Польшей.

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