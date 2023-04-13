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Любовь Степушова

Саудовская Аравия потребовала вывести войска США из Сирии

4:54
Мир » Азия » Ближний Восток

Саудовская Аравия переходит в наступление, диктуя Вашингтону политические решения по Сирии. Следующий шаг — влияние на исход президентских выборов в США.

Саудовская Аравия потребовала вывести войска США из Сирии

Саудовской Аравии отступать некуда

На протяжении десятилетий действовал американо-саудовский пакт "нефть в обмен на безопасность", что перевело торговлю "чёрным золотом" за доллары.

Теперь в Эр-Риаде считают, что США не сумеют им обеспечить безопасность. Бегство американцев из Афганистана, выход на войну с Китаем из-за ничтожной региональной проблемы Тайваня, отсутствие поддержки в войне с Йеменом — всё это говорит саудовским принцам о том, что Вашингтон ненадёжен как "зонтик безопасности".

Мало того, в любой момент США могут обложить саудовцев санкциями. Уже существует проект закона против стран ОПЕК+ "за картельный сговор" — NOPEC. Назревают санкции и за сотрудничество с сирийскими компаниями, потому что Сирия и Саудовская Аравия в четверг объявили, что начали процесс возобновления консульских услуг и полётов между двумя странами.

Но Эр-Риаду отступать некуда. Саудовская Аравия должна поддерживать цену на нефть в районе 85 долл. за баррель, чтобы реализовывать свои социальные программы. А Вашингтон требует снижения цены за счёт роста добычи, чтобы в США не росла инфляция. И это уже точка бифуркации.

Именно поэтому, судя по последним событиям, Эр-Риад бесповоротно решил отойти от союза с Вашингтоном. Последний шаг по Сирии чрезвычайно важен, потому что он — политический.

Эр-Риад поддержал территориальную целостность Сирии

Саудовская Аравия выступила за контроль правительства Башара аль-Асада над всей территорией Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении МИД обеих стран по завершении визита министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада в Эр-Риад.

"Стороны подчеркнули важность укрепления безопасности и борьбы с терроризмом во всех его формах, указав на необходимость поддержки институтов сирийского государства в расширении его контроля над своими территориями для прекращения присутствия вооруженных формирований и внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии".

Это революционное заявление, так как речь идёт о выводе контингентов США (и Турции), которые находятся на территории страны без разрешения Дамаска. Это тем более значимо, если учесть, что Саудовская Аравия с 2011 года поддерживала терроризм в Сирии, спонсировала радикальные исламские группировки с целью свержения Асада, то есть работала в фарватере политики США.

Теперь саудовцы развернулись на 180 градусов, и скоро Сирия вернётся в свою "семью" — Лигу арабских государств. К этому добавим, что недавно при посредничестве Китая саудовцы возобновили дипломатические отношения с Ираном.

Революционность ситуации ещё и в том, что арабским странам совместно с РФ, Ираном и Катаем стало возможно проводить наступательную политику.

Саудовская Аравия отомстит Байдену за намерение сделать её "изгоем"

Саудовская Аравия совместно с РФ контролирует цены на нефть в ОПЕК +. Saudi Aramco покупает российскую нефть в рекордных количествах и продает ее на европейский рынок, пишет Reuters, то есть помогает обходить санкции. И это уже не просто антиамериканизм, а продуманная политика строительства иного мирового порядка. После вступления в БРИКС, куда уже подана заявка, Эр-Риад будет уходить от торговли нефтью за доллары, и именно это разрушит гегемонию США.

Возможности повлиять на политику наследного принца Мухаммеда бен Сальмана у Вашингтона крайне ограничены. Потоки саудовской нефти сейчас в основном идут в Азию — Китай и Индию. И впервые в современной истории у Запада нет ни одного лояльного государства среди основных членов ОПЕК. При этом у Саудовской Аравии имеется сильный рычаг давления на США.

По разным оценкам, повышение стоимости нефти на 5 долларов приводит к росту инфляции в Америке на 0,2%. Поэтому Эр-Рияд имеет возможность, умело манипулируя ценами, влиять на внутреннюю политику США, так как уровень инфляции сейчас там определяет лояльность избирателя или её отсутствие.

То есть, если перед выборами в 2024 году повысить цену до 120 долларов за баррель, то можно убрать из политики того, кто обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем — Джо Байдена.

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Предатели: Саудовская Аравия вышла из-под влияния США

Месть плюс деньги: в ОПЕК+ Путин одержал двойную победу над Западом

США — предатель. Такова жёсткая позиция Саудовской Аравии
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сирия башар асад саудовская аравия
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