Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана

Арабские страны договорились. Сирия после 12 лет обструкции примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится в Алжире в марте 2022 года.

Приостановление членства Сирии в ЛАГ было ошибочным

Об этом сообщает сайт baladi-news.com со ссылкой на катарское издание Al Araby Al Jadeed, которое неназванный источник в генеральном секретариате ЛАГ уверил, что Дамаск пошёл навстречу Дохе и предпринял "некоторые шаги".

Возвращение Сирии в ЛАГ можно обосновать тем фактом, что решение о замораживании её членства в 2010 году было "ошибочным и нарушало устав Лиги", сказал источник.

Как пояснил издание Al Araby Al Jadeed опрошенный юрист, решение не соответствовало Уставу ЛАГ от 22 марта 1954 г., в статье 8 которого говорится, что "каждое из государств, участвующих в Лиге, уважает существующую систему правления в других государствах Лиги, считает это правом этих государств и обязуется не предпринимать никаких действий по изменению этой системы".

Кроме того, приостановление членства Дамаска не было единогласно одобрено её членами: из 22 стран три страны, Сирия, Ливан и Йемен возражали, а Ирак воздержался при голосовании, что также противоречит Уставу, который в данном случае требует консенсуса.

Россия просила помочь президента Египта

По словам источника в ЛАГ, главную роль в урегулировании ситуации взяли на себя Египет и Арабские Эмираты, что "представляет личный интерес для президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси", который "пообещал России решить эту проблему путем координации с ОАЭ и другими странами".

Известно, что генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт подтвердил, что Сирия может вернуться в Лигу во время следующего саммита в случае достижения арабского консенсуса по проекту резолюции, указав на желание ряда стран сделать это.

Он отметил, что Алжир, Ирак и Иордания особенно желают возвращения Сирии в ЛАГ.

Арабские СМИ указывают, что желание вернуть Сирию в арабский мир связано с двумя моментами — избавить её от влияния Ирана и извлечь выгоду из послевоенного восстановления страны.

Сигналом к возможности признания Башара Асада легитимным президентом стал визит в этом месяце министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бен Заида в Дамаск, а также телефонный разговор в прошлом месяце между Асадом и королем Иордании Абдаллой II.

В плане урегулирования учтены интересы РФ

Возражающие — это Катар и Саудовская Аравия. Как ясно по новостям из Катара, он готов на возвращение Сирии. Остаётся Саудовская Аравия. Сигнал тоже есть. Саудовская ежедневная газета Asharq Al-Awsat опубликовала на этой неделе "продвигаемый Иорданией документ" о реинтеграции Сирии в ЛАГ.

Нормализация будет основана на выводе "иностранных войск и боевиков из Сирии".

Согласно документу, кроме Ирана, США и Международная коалиция в Сирии также должны будут вывести свои войска. Отвод сил будет происходить в соответствии с "поэтапным" подходом, который работает для "сдерживания иранского влияния в определенных частях Сирии и признает законные интересы России".

Согласно документу, есть несколько пунктов, по которым необходимо двигаться вперед:

Разработка поэтапного подхода к политическому решению на основе резолюции СБ ООН 2254 (в ней подчёркивается, что будущее Сирии определит сам сирийский народ). Созыв необходимой поддержки со стороны единомышленников региональных и международных партнеров, стремящихся согласовать этот подход с Россией. Решения о механизме взаимодействия с сирийским режимом.

В материале указывается, что король Иордании Абдалла II обсуждал этот документ с президентом США Джо Байденом, российским президентом Владимиром Путиным, а также с арабскими и иностранными лидерами.

В документе требование о "смене режима" изменено на "постепенное изменение поведения сирийского режима".

США дают "жёлтый свет"

Арабские СМИ указывают, что пока велико противодействие США. Так госсекретарь Энтони Блинкен и его катарский коллега Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявили на пресс-конференции в пятницу, что в настоящее время они не рассматривают возможность нормализации положения.

"Мы не поддерживаем нормализацию, и, опять же, мы хотели бы обратить внимание наших друзей и партнёров на то, чтобы они учитывали сигналы, которые они посылают", — сказал Блинкен.

Это называется в арабском мире "дали жёлтый свет".

Сирия находится под жёсткими санкциями США, которые препятствуют инвестициям, откуда бы они не исходили, а возрождение экономики, это главный интерес Дамаска сегодня.

Почему арабы признали Башара Асада

В комментарии для Pravda. Ru кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Юрий Зинин отметил, что участие Сирии в саммите ЛАГ, означает признание легитимности правительства Башара Асада

"Это позитивно должно повлиять на дальнейшую судьбу этой страны", — сказал эксперт.

Он напомнил, что после "арабской весны", поддержанной странами Залива и Турцией, Сирию практически "вытолкнули" из ЛАГ, а вернула её туда победа над терроризмом с установлением контроля над большей частью территорий,

"Ряд арабских стран, видя, что Сирия возвращается, что сирийская власть, сирийский народ, его руководство выстояли, стали потихоньку менять свои позиции", — сказал эксперт.

Во-вторых, отметил он, арабы заметили, что оппозиционные Башару Асаду силы, которые поддерживались ими, со временем превратились в транснациональные группы, которые стали "нести смуту" в соседние страны, в том числе, к ним.

"Поэтому эти страны пришли к выводу, что такая помощь бьет бумерангом по ним, и они, соответственно, стали перед необходимостью поменять свою позицию", - отметил Юрий Зинин.

Третий момент, по мнению эксперта, состоит в том, что поспешное бегство США из Афганистана показало арабским правительствам, которые имеют союзнические отношения с Вашингтоном, что опираться только на Америку — это рискованно, и надо занимать более независимую позицию.

"Главный сигнал получен от руководителей Эмиратов, которые заявили, что они склонны помогать Сирии для её восстановления", — отметил Юрий Зинин.

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