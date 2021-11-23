EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана

Мир » Азия » Ближний Восток

Арабские страны договорились. Сирия после 12 лет обструкции примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится в Алжире в марте 2022 года.

Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана

Приостановление членства Сирии в ЛАГ было ошибочным

Об этом сообщает сайт baladi-news.com со ссылкой на катарское издание Al Araby Al Jadeed, которое неназванный источник в генеральном секретариате ЛАГ уверил, что Дамаск пошёл навстречу Дохе и предпринял "некоторые шаги".

Возвращение Сирии в ЛАГ можно обосновать тем фактом, что решение о замораживании её членства в 2010 году было "ошибочным и нарушало устав Лиги", сказал источник.

Как пояснил издание Al Araby Al Jadeed опрошенный юрист, решение не соответствовало Уставу ЛАГ от 22 марта 1954 г., в статье 8 которого говорится, что "каждое из государств, участвующих в Лиге, уважает существующую систему правления в других государствах Лиги, считает это правом этих государств и обязуется не предпринимать никаких действий по изменению этой системы".

Кроме того, приостановление членства Дамаска не было единогласно одобрено её членами: из 22 стран три страны, Сирия, Ливан и Йемен возражали, а Ирак воздержался при голосовании, что также противоречит Уставу, который в данном случае требует консенсуса.

Россия просила помочь президента Египта

По словам источника в ЛАГ, главную роль в урегулировании ситуации взяли на себя Египет и Арабские Эмираты, что "представляет личный интерес для президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси", который "пообещал России решить эту проблему путем координации с ОАЭ и другими странами".

Известно, что генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт подтвердил, что Сирия может вернуться в Лигу во время следующего саммита в случае достижения арабского консенсуса по проекту резолюции, указав на желание ряда стран сделать это.

Он отметил, что Алжир, Ирак и Иордания особенно желают возвращения Сирии в ЛАГ.

Арабские СМИ указывают, что желание вернуть Сирию в арабский мир связано с двумя моментами — избавить её от влияния Ирана и извлечь выгоду из послевоенного восстановления страны.

Сигналом к возможности признания Башара Асада легитимным президентом стал визит в этом месяце министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бен Заида в Дамаск, а также телефонный разговор в прошлом месяце между Асадом и королем Иордании Абдаллой II.

В плане урегулирования учтены интересы РФ

Возражающие — это Катар и Саудовская Аравия. Как ясно по новостям из Катара, он готов на возвращение Сирии. Остаётся Саудовская Аравия. Сигнал тоже есть. Саудовская ежедневная газета Asharq Al-Awsat опубликовала на этой неделе "продвигаемый Иорданией документ" о реинтеграции Сирии в ЛАГ.

Нормализация будет основана на выводе "иностранных войск и боевиков из Сирии".

Согласно документу, кроме Ирана, США и Международная коалиция в Сирии также должны будут вывести свои войска. Отвод сил будет происходить в соответствии с "поэтапным" подходом, который работает для "сдерживания иранского влияния в определенных частях Сирии и признает законные интересы России".

Согласно документу, есть несколько пунктов, по которым необходимо двигаться вперед:

  1. Разработка поэтапного подхода к политическому решению на основе резолюции СБ ООН 2254 (в ней подчёркивается, что будущее Сирии определит сам сирийский народ).
  2. Созыв необходимой поддержки со стороны единомышленников региональных и международных партнеров, стремящихся согласовать этот подход с Россией.
  3. Решения о механизме взаимодействия с сирийским режимом.

В материале указывается, что король Иордании Абдалла II обсуждал этот документ с президентом США Джо Байденом, российским президентом Владимиром Путиным, а также с арабскими и иностранными лидерами.

В документе требование о "смене режима" изменено на "постепенное изменение поведения сирийского режима".

США дают "жёлтый свет"

Арабские СМИ указывают, что пока велико противодействие США. Так госсекретарь Энтони Блинкен и его катарский коллега Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявили на пресс-конференции в пятницу, что в настоящее время они не рассматривают возможность нормализации положения.

"Мы не поддерживаем нормализацию, и, опять же, мы хотели бы обратить внимание наших друзей и партнёров на то, чтобы они учитывали сигналы, которые они посылают", — сказал Блинкен.

Это называется в арабском мире "дали жёлтый свет".

Сирия находится под жёсткими санкциями США, которые препятствуют инвестициям, откуда бы они не исходили, а возрождение экономики, это главный интерес Дамаска сегодня.

Почему арабы признали Башара Асада

В комментарии для Pravda. Ru кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Юрий Зинин отметил, что участие Сирии в саммите ЛАГ, означает признание легитимности правительства Башара Асада

"Это позитивно должно повлиять на дальнейшую судьбу этой страны", — сказал эксперт.

Он напомнил, что после "арабской весны", поддержанной странами Залива и Турцией, Сирию практически "вытолкнули" из ЛАГ, а вернула её туда победа над терроризмом с установлением контроля над большей частью территорий,

"Ряд арабских стран, видя, что Сирия возвращается, что сирийская власть, сирийский народ, его руководство выстояли, стали потихоньку менять свои позиции", — сказал эксперт.

Во-вторых, отметил он, арабы заметили, что оппозиционные Башару Асаду силы, которые поддерживались ими, со временем превратились в транснациональные группы, которые стали "нести смуту" в соседние страны, в том числе, к ним.

"Поэтому эти страны пришли к выводу, что такая помощь бьет бумерангом по ним, и они, соответственно, стали перед необходимостью поменять свою позицию", - отметил Юрий Зинин.

Третий момент, по мнению эксперта, состоит в том, что поспешное бегство США из Афганистана показало арабским правительствам, которые имеют союзнические отношения с Вашингтоном, что опираться только на Америку — это рискованно, и надо занимать более независимую позицию.

"Главный сигнал получен от руководителей Эмиратов, которые заявили, что они склонны помогать Сирии для её восстановления", — отметил Юрий Зинин.

Читайте по теме: NYT: военные США скрыли смертоносное нападение на мирных жителей Сирии

Эксперт: Россия станет участницей конфликта Турции и Сирии

Сирийское правительство и оппозиция договорились о пересмотре конституции

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 лет войны в Сирии НА ПАЛЬЦАХ — Хронология конфликта
Куратор: Саид Гафуров
Темы сирия башар асад
Новости
Рассекречен прайс-лист звёзд за новогодние корпоративы
Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры по Нагорному Карабаху 26 ноября
Вирусолог Аграновский прокомментировал слова Пескова о новых волнах COVID-19
Ракова была отчислена из МГТУ за неуспеваемость
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Утяшева показала дерзкие снимки с Волей в честь фаянсовой свадьбы
США выпустят 50 млн баррелей нефти из резерва
В Белоруссии заявили об использованных Польшей против мигрантов взрывпакетах
Заммэра рассказал о московском проекте по переработке электрической техники
Василий Уткин изобразил Тину Канделаки в образе Ждуна
Последние материалы
В Белоруссии заявили об использованных Польшей против мигрантов взрывпакетах
Заммэра рассказал о московском проекте по переработке электрической техники
Василий Уткин изобразил Тину Канделаки в образе Ждуна
Патрушев: Запад вынуждает мигрантов бежать из своих стран
Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана
Глава Минобороны Украины: Запад готовит "решительные шаги" против РФ
Банкротство физических лиц: как провести правильно
Патрушев рассказал, откуда на Украине все беды
Запашный поделился своим мнением о введении QR-кодов и о ситуации с ковидом
Мережко отругал Гузееву за её слова о Гаркалине: "Как же не стыдно"
Популярное
Здоровье
Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.

Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Новости Узбекистана
Пойдёт ли Москва на поворот сибирских рек для Узбекистана?
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Любовь Степушова Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана Любовь Степушова Василий Амирджанов Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие" Василий Амирджанов Ирина Шлионская Иммунитет может быть врождённым, но только во втором поколении Ирина Шлионская
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Мир. Новости мира
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников