NYT: военные США скрыли смертоносное нападение на мирных жителей Сирии

Американские военные пытались скрыть смертоносное нападение на мирных жителей Сирии, в результате которого погибло до 80 человек, утверждая, что женщины и дети могли быть боевиками-террористами.

К такому выводу пришли журналисты NYT, проводившие независимое расследование.

"18 марта 2019 года американский истребитель F-15E сбросил бомбу на большую толпу женщин и детей, прижавшихся к берегу реки недалеко от города Багуз, а затем сбросил ещё несколько, убив выживших", — написано в опубликованном таблоидом отчёте.

Сообщается, что нападение шокировало даже американских военных офицеров, которые наблюдали за происходящим в прямом эфире с помощью камеры беспилотника и задавались вопросом: можно ли считать это военным преступлением.

Однако военные предпочли скрыть инцидент и не проводить расследования. Хотя погибли 80 мирных жителей-сирийцев.

"Центральное командование США признало, что в результате удара погибли 80 человек, из которых только 16 были предполагаемыми террористами ИГИЛ*, после того, как из редакции газеты поступил запрос на комментарий. Однако, в Пентагоне странным образом попытались оправдать эти смерти, утверждая, что женщины и дети также могли быть террористами", — написано в статье, авторы которой утверждают, что "число жертв среди гражданского населения в результате ударов США часто недооценивается даже в секретных отчётах" — намекая, что истинное число жертв может быть еще выше.

Напомним, что недавно Пентагон также отказался признать военным преступлением "ошибку", в результате которой погибли две семьи в Кабуле, в том числе семеро детей.

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