Пентагон назвал "ошибкой" и "халатностью" удар, убивший в Кабуле семерых детей

Атака беспилотника Соединённых Штатов, в результате которой в августе в столице Афганистана Кабуле погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей, не нарушила законов войны.

Таков вердикт спецкомиссии Пентагона, проводившей проверку.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид сказал, что "ошибки в исполнении, включая искажение подтверждения и сбои в связи, способствовали смертельной атаке. Но это не было нарушением закона о войне или результатом небрежности".

"Чтобы восстановить события 29 августа, управление генерального инспектора ВВС собрало всю информацию американских военных об атаке, включая обмен текстовыми сообщениями и показания под присягой 22 военнослужащих, непосредственно участвовавших в нападении. Это была честная ошибка, — сказал американский генерал. — Но это не преступное поведение. Всего лишь случайность, халатность".

Сами подчеркнул, что это произошло, когда американские войска боролись с угрозами со стороны "Исламского государства"*:

"Предполагаемая цель удара — транспортное средство, белая Королла, — его содержимое в то время действительно оценивалось как угроза силам США на основе интерпретации разведданных, которая оказалась неточной", — сказал он.

Напомним, эта "неточность" или "халатность" убила 10 человек в возрасте от двух до 40 лет.

Администрация президента США Джо Байдена позже признала, что погибли мирные жители, а в Пентагоне просто извинились.

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