Сирийское правительство и оппозиция договорились о пересмотре конституции

Специальный посланник Организации Объединённых Наций по Сирии заявил в воскресенье, что сопредседатели Сирийского конституционного комитета со стороны правительства и оппозиции договорились о разработке новой конституции.

Редакционный комитет, состоящий из 45 представителей правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества, уполномочен разработать новый основной закон, ведущий к выборам под наблюдением ООН.

Спецпосланник Гейр Педерсен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с двумя сирийскими делегациями пояснил, что

"на переговорах — шестом раунде за два года и первом с января для редакционного комитета — будут обсуждаться чёткие принципы".

Никаких подробностей пока не сообщается.

Хади Аль-Бахра, сопредседатель Сирийского конституционного комитета от оппозиции, в свою очередь заявил, что его делегация "стремится к реформам, включая равные права для всех сирийских граждан":

"Поскольку в нынешней конституции у нас нет разделения властей, это создало дисбаланс, который был использован неправильно", — сказал он на отдельном брифинге в воскресенье вечером.

По его словам, каждая сторона выдвинет предлагаемые тексты, включая вопросы суверенитета и верховенство права.

Делегаты от сирийского правительства не общались со средствами массовой информации.