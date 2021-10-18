Специальный посланник Организации Объединённых Наций по Сирии заявил в воскресенье, что сопредседатели Сирийского конституционного комитета со стороны правительства и оппозиции договорились о разработке новой конституции.
Спецпосланник Гейр Педерсен в ходе пресс-конференции по итогам встречи с двумя сирийскими делегациями пояснил, что
"на переговорах — шестом раунде за два года и первом с января для редакционного комитета — будут обсуждаться чёткие принципы".
Никаких подробностей пока не сообщается.
Хади Аль-Бахра, сопредседатель Сирийского конституционного комитета от оппозиции, в свою очередь заявил, что его делегация "стремится к реформам, включая равные права для всех сирийских граждан":
"Поскольку в нынешней конституции у нас нет разделения властей, это создало дисбаланс, который был использован неправильно", — сказал он на отдельном брифинге в воскресенье вечером.
По его словам, каждая сторона выдвинет предлагаемые тексты, включая вопросы суверенитета и верховенство права.
Делегаты от сирийского правительства не общались со средствами массовой информации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.