Эксперт: Россия станет участницей конфликта Турции и Сирии

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил о высокой вероятности того, что Турция начнёт военную операцию на севере Сирии. Причём Россия может оказаться в центре этого конфликта.

Ранее источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии сообщил, что во вторник, 2 ноября, Турция может начать военную операцию против альянса "Сирийские демократические силы" (СДС).

Чупрыгин оценил вероятность турецкой операции в Сирии, как высокую.

"Эрдоган в последний месяц активно готовился к началу этой операции. Наращивание армейской группировки в этом районе можно было видеть невооружённым глазом", — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Официальная причина операции заключается в том, чтобы выгнать с севера Сирии части, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции. Однако не только это движет Анкарой. Эрдоган хочет установить суверенитет над северными частями Сирии, считает Чупрыгин.

В настоящее время Дамаск занимается восстановлением суверенитета над всеми частями Сирии, что не нравится Эрдогану, у которого были планы на северные территории соседней страны, отметил политолог.

По мнению востоковеда, Россия окажется в эпицентре конфликта между Сирией и Турцией, поскольку у Москвы с Дамаском есть договор, и российские ВКС будут помогать сирийской армии воевать с турецкими войсками.

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