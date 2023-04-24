В Москве пройдёт встреча министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана

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Во вторник, 25 апреля, в столице РФ состоится встреча руководителей оборонных ведомств России, Турции, Ирана и Сирии. Корреспонденты Anadolu пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Напомним, в декабре минувшего года в России прошли первые за последние 11 лет переговоры глав Минобороны Сирии и Турции. С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году турецкая сторона поддерживала взаимоотношения с Дамаском, выступая за противников лидера Сирии Башара Асада.