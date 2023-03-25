Во Франции создана "атмосфера гражданской войны". Подозревается Лондон

4:51 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Протесты во Франции против пенсионной реформы возглавили организованные мобильные группы по 200-300 человек. Эмманюэль Макрон нервничает и отменяет визит короля Великобритании Карла III.

Протесты против пенсионной реформы становятся жёстче

Протесты против пенсионной реформы* во Франции приняли более резкий характер после телеобращения президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он отказался идти навстречу требованиям профсоюзов — приостановить реформу на шесть месяцев.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин назвал цифру в 1200 несогласованных демонстраций, прошедших по всей стране с прошлого четверга. 23 марта протесты собрали от 1 млн (по данным МВД) до 3,5 млн (по данным профсоюзов) демонстрантов.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ПКФ) Фабьен Руссель обвинил президента Франции в создании атмосферы "гражданской войны". Его телеобращение к нации он назвал "презрительным, полным высокомерия" .

Макрон отложил визит короля Великобритании Карла III, что говорит о его состоянии нервозности — слишком много рисков для безопасности, слишком много политических опасностей, пишет Le Monde. Газета указывают, что все в правительстве и парламенте ищут выход из тупика.

Возглавили протест не профсоюзы, а "мобильные группы"

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес рассказал в эфире BFMTV, что ядро протестующих состоит из "очень мобильных малых групп", "не превышающих 200-300 человек". По словам Нуньеса, эти группы "формируются очень быстро" и "совершают множество хулиганских действий".

В полиции говорят, что такая форма организованного протеста затрудняет их купирование.

"Мы бегаем повсюду, и начинаем выдыхаться. Мы обнаруживаем, что играем в кошки-мышки на маленьких улочках Парижа", — сказали представители полицейских профсоюзов.

Исследователь из Центра политических исследований Sciences Po (Cevipof) Гай Гру также отметил "автономию этого протестного движения":

"Мы не можем сказать, что это делают профсоюзы, потому что это делают молодые люди, которые не входят в профсоюзные организации, а мобилизация стала возможной благодаря социальным сетям", — сказал он BFMTV.

Это классический момент "цветных революций".

Появились все признаки "цветной революции"

Другой признак — политические требования и они появились — " Макрона в отставку!", а генеральный секретарь некоей антикоммунистической, независимой Force Ouvrière Фредерик Суйо призвал противников реформы "задействовать все доступные рычаги:

" захват Конституционного совета (который должен утвердить реформу),

Конституционного совета (который должен утвердить реформу), референдум;

общественное движение" .

Интересант очевиден — англосаксы

Предупреждая о риске того, что Франция проголосует за "популистов", выбрав Марин Ле Пен в 2027 году, финансовая ежедневная лондонская газета Financial Times призвала к созданию шестой республики - "менее авторитарной", чем пятая, и которая усилит роль парламента.

Закономерен вопрос: уж не из Британии ли "растут ноги" у этих организованных групп и поэтому Макрон отложил визит Карла? Кстати власти США призвали своих граждан отказаться от поездки во Францию.

Мотив очевиден: ослабление франко-германской Европы — пусть и не думают расследовать подрыв "Северных потоков", покупать у России газ и уран (Франция) и делать политические заявления, что "не хотят разгрома России".

*В январе 2023 года правительство Франции представило проект пенсионной реформы. Возраст, с которого можно выйти на пенсию, будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет целевого показателя в 64 года в 2030 году. Чтобы получить полную пенсию, с 2027 года необходимо будет проработать 43 года. Люди, выходящие на пенсию в 67 лет, будут автоматически получать полную пенсию, даже если они не работали 43 года. Реформа ознаменует исчезновение специальных пенсионных схем, коих во Франции очень много.

Читайте по теме: Президент Макрон вызвал ярость французов из-за попытки снять роскошные часы во время интервью

Санкций ЕС не будет: Франция тотально зависит от российских атомных технологий

Во Франции переходят на отопление дровами и переезжают в соломенные дома