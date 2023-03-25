Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Во Франции создана "атмосфера гражданской войны". Подозревается Лондон

4:51
Мир » Европа » Евросоюз

Протесты во Франции против пенсионной реформы возглавили организованные мобильные группы по 200-300 человек. Эмманюэль Макрон нервничает и отменяет визит короля Великобритании Карла III.

Во Франции создана "атмосфера гражданской войны". Подозревается Лондон

Протесты против пенсионной реформы становятся жёстче

Протесты против пенсионной реформы* во Франции приняли более резкий характер после телеобращения президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он отказался идти навстречу требованиям профсоюзов — приостановить реформу на шесть месяцев.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин назвал цифру в 1200 несогласованных демонстраций, прошедших по всей стране с прошлого четверга. 23 марта протесты собрали от 1 млн (по данным МВД) до 3,5 млн (по данным профсоюзов) демонстрантов.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ПКФ) Фабьен Руссель обвинил президента Франции в создании атмосферы "гражданской войны". Его телеобращение к нации он назвал "презрительным, полным высокомерия" .

Макрон отложил визит короля Великобритании Карла III, что говорит о его состоянии нервозности — слишком много рисков для безопасности, слишком много политических опасностей, пишет Le Monde. Газета указывают, что все в правительстве и парламенте ищут выход из тупика.

Возглавили протест не профсоюзы, а "мобильные группы"

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес рассказал в эфире BFMTV, что ядро протестующих состоит из "очень мобильных малых групп", "не превышающих 200-300 человек". По словам Нуньеса, эти группы "формируются очень быстро" и "совершают множество хулиганских действий".

В полиции говорят, что такая форма организованного протеста затрудняет их купирование.

"Мы бегаем повсюду, и начинаем выдыхаться. Мы обнаруживаем, что играем в кошки-мышки на маленьких улочках Парижа", — сказали представители полицейских профсоюзов.

Исследователь из Центра политических исследований Sciences Po (Cevipof) Гай Гру также отметил "автономию этого протестного движения":

"Мы не можем сказать, что это делают профсоюзы, потому что это делают молодые люди, которые не входят в профсоюзные организации, а мобилизация стала возможной благодаря социальным сетям", — сказал он BFMTV.

Это классический момент "цветных революций".

Появились все признаки "цветной революции"

Другой признак — политические требования и они появились — " Макрона в отставку!", а генеральный секретарь некоей антикоммунистической, независимой Force Ouvrière Фредерик Суйо призвал противников реформы "задействовать все доступные рычаги:

  • "захват Конституционного совета (который должен утвердить реформу),
  • референдум;
  • общественное движение" .

Интересант очевиден — англосаксы

Предупреждая о риске того, что Франция проголосует за "популистов", выбрав Марин Ле Пен в 2027 году, финансовая ежедневная лондонская газета Financial Times призвала к созданию шестой республики - "менее авторитарной", чем пятая, и которая усилит роль парламента.

Закономерен вопрос: уж не из Британии ли "растут ноги" у этих организованных групп и поэтому Макрон отложил визит Карла? Кстати власти США призвали своих граждан отказаться от поездки во Францию.

Мотив очевиден: ослабление франко-германской Европы — пусть и не думают расследовать подрыв "Северных потоков", покупать у России газ и уран (Франция) и делать политические заявления, что "не хотят разгрома России".

*В январе 2023 года правительство Франции представило проект пенсионной реформы. Возраст, с которого можно выйти на пенсию, будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет целевого показателя в 64 года в 2030 году. Чтобы получить полную пенсию, с 2027 года необходимо будет проработать 43 года. Люди, выходящие на пенсию в 67 лет, будут автоматически получать полную пенсию, даже если они не работали 43 года. Реформа ознаменует исчезновение специальных пенсионных схем, коих во Франции очень много.

Читайте по теме: Президент Макрон вызвал ярость французов из-за попытки снять роскошные часы во время интервью

Санкций ЕС не будет: Франция тотально зависит от российских атомных технологий

Во Франции переходят на отопление дровами и переезжают в соломенные дома

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция протесты пенсионная реформа
Новости
"Военная хроника": в районе центрального рынка Артёмовска идёт сильный бой
Военкор Сладков заявил о новой эре в зоне спецоперации на Украине
Генерал Бэрронс: Путин должен предупредить Британию за десять лет до "внезапного нападения"
В NYT заявили о раздоре и мошенничестве в рядах американских наёмников в зоне СВО на Украине
Генерал Болдырев: без левобережной Украины нам удачи не видать
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил президента Украины Зеленского в неоправданных потерях ВСУ
ВС Украины готовятся форсировать Днепр с захватом плацдарма на левом берегу
Артиллеристы-сибиряки одним ударом лишили ВСУ дороги на Макеевку
Институт ISW из США и разведка Британии Mi-6 расходятся во мнениях о происходящем в Бахмуте
Член совета министров Польши Дворчик заявил о гибели польского бойца на Украине в зоне спецоперации
Популярное
РИА "Новости" назвало патриотов среди деятелей культуры РФ

Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.

РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине
Дмитрий Медведев впервые обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Медведев обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Актриса Яна Поплавская раскритиковала сбежавших из РФ Козловского и Акиньшину
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Появились подробности боя капитана Ивана Реховского летом 2022 года
Врач Авербах спрогнозировал печальные последствия, если срочно не спасти печень Костомарову
Сеть "Леруа Мерлен" уходит из России по-английски — все гипермаркеты продолжат работать
Сеть "Леруа Мерлен" уходит из России по-английски — все гипермаркеты продолжат работать
Последние материалы
"Военная хроника": в районе центрального рынка Артёмовска идёт сильный бой
Военкор Сладков заявил о новой эре в зоне спецоперации на Украине
Генерал Бэрронс: Путин должен предупредить Британию за десять лет до "внезапного нападения"
В NYT заявили о раздоре и мошенничестве в рядах американских наёмников в зоне СВО на Украине
Генерал Болдырев: без левобережной Украины нам удачи не видать
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил президента Украины Зеленского в неоправданных потерях ВСУ
ВС Украины готовятся форсировать Днепр с захватом плацдарма на левом берегу
Артиллеристы-сибиряки одним ударом лишили ВСУ дороги на Макеевку
Институт ISW из США и разведка Британии Mi-6 расходятся во мнениях о происходящем в Бахмуте
Член совета министров Польши Дворчик заявил о гибели польского бойца на Украине в зоне спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников