РИА Новости: во Франции ужесточились столкновения полиции и противников пенсионной реформы

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Протесты против пенсионной реформы проходят на площади Согласия в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Полицейские пытаются зачистить площадь от протестующих, но они не расходятся. Около шести тысяч французов жгут мусорные баки, площадь окутана дымом. На место прибыло подкрепление жандармов, полицейских, а также пожарных.

Сначала акция проходила мирно, но к вечеру протестующие стали строить баррикады из досок и ограждений, а затем жечь их. Кроме того, французы начали забрасывать полицию камнями. В ответ на это представители правоохранительных органов применили слезоточивый газ, а позже водометы.