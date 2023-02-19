Во время Мюнхенской конференции Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не хотела "разгрома" России. Этим он противоречит своим же словам, считает политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
"Вернувшись из Мюнхена, Макрон говорит прямо противоположное тому, что он там заявил: "Не громите Россию". Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение!" — высказался он в Twitter*.
Напоминаем, Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней не принимает участие Россия. Основной темой мероприятия является кризис на Украине.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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