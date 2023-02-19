Политик Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Макрона о разгроме России

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Во время Мюнхенской конференции Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не хотела "разгрома" России. Этим он противоречит своим же словам, считает политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Вернувшись из Мюнхена, Макрон говорит прямо противоположное тому, что он там заявил: "Не громите Россию". Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение!" — высказался он в Twitter*.

Напоминаем, Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней не принимает участие Россия. Основной темой мероприятия является кризис на Украине.

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