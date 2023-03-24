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Президент Макрон вызвал ярость французов из-за попытки снять роскошные часы во время интервью

1:10
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью в прямом эфире попытался незаметно убрать руки под стол, чтобы снять дорогие часы с запястья. Многие зрители восприняли этот жест как попытку скрыть предмет роскоши, который оказался неуместным в ходе беседы о протестах из-за минимальной зарплаты местных жителей и пенсионной реформы. Об этом сообщает издание L'Independant.

Президент Макрон вызвал ярость французов из-за попытки снять роскошные часы во время интервью

Депутат партии LFI Клеманс Гетте назвала Макрона человеком-шуткой и подчеркнула, что президент говорил о "минимальщиках", скрывая своё драгоценное украшение.

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо убеждён, что люди никогда не забудут этот неловкий момент.

"Эффект Стрейзанд гарантирован Макрону, который вчера незаметно снял часы посреди интервью! Сколько это будет стоить?!" — уточнил он.

Однако в аппарате президента подчеркнули, что Макрон был вынужден снять часы, так как аксессуар несколько раз ударился об стол во время активной жестикуляции политика, создавая звуковые помехи.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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