Во Франции переходят на отопление дровами и переезжают в соломенные дома

Страна, которая считается одной из самых благополучных в Европе — Франция, переходит на отопление дровами и соломенные утеплители стен.

Франция возвращается в послевоенные времена

Портал France3 сообщает, что во избежание неоплаченных счетов "жертвы инфляции" во Франции переходят на дровяное отопление.

Репортёр телеканала посетил дом пенсионера Андре Телье и его супруги в Отмонте (север Франции), который перевёл отопление на дрова с газа. "Ртутный столбик на его кухне показывает 15,2°C, а в воздухе висит едкий запах дыма", несмотря на горение "буржуйки", найденной на чердаке в доме у родственника, пишет журналист.

"Когда я нашел её, она была окружена газетами, датированными 1949 годом. Кто бы мог подумать, что в 21 веке её всё ещё будут использовать для обогрева дома?" — сказал Андре.

Без выбора: правительство Франции ввело субсидию на дрова

По мнению France3, у этих пенсионеров не было выбора, так как цены на энергоносители подскочили почти на 20% за один год, и людям с небольшим доходом современное отопление не по карману, хотя выплачиваются пособия — от 100 до 200 евро в месяц.

Андре и его жена получают пенсию в размере 1700 евро в месяц. Перейдя на дрова, они надеются сэкономить более 100 евро в месяц. "Прошлой зимой мы платили за газ около 200 евро", — сравнивает пенсионер.

Правительство Франции ввело пособие тем, кто топит дровами. "Чек на дрова" варьируется от 50 до 200 евро, в зависимости от дохода. Чтобы получить это право, вы должны зарабатывать максимум 2260 евро в месяц на одного человека и 4750 евро на семью с детьми. От этого "выиграют" 2,7 миллиона французов.

France3 также рассказывает о 50-летней няне с тремя детьми с чистым доходом в 1350 евро в месяц. Она тоже отказалась от своего поставщика электроэнергии и ещё не отапливает свой дом.

Как выход из ситуации, людям предлагается строить дома из соломы. Утверждается, что солома, как утеплитель, обеспечивает "очень хорошую теплоизоляцию". И вдобавок ко всему, "это здорово с точки зрения энергосбережения".

Бизнес просто гибнет

У бизнеса во Франции дела ещё хуже. Как говорится в другом репортаже France3, в Амьене предприниматель-пекарь Максим Лефевр прогнозирует, что счёт за электроэнергию его бизнеса может возрасти со 120 тыс. до 450 тыс. евро в год. Владелец ресторана La Source Оливье Рулез должен оплатить счёт за электроэнергию в размере 10 681 евро за ноябрь, что в 10 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Европа выстрелила себе в голову

Согласно исследованию МВФ, если бы государства ЕС покрыли потребителям всё прогнозируемое увеличение затрат на энергию, это "легко составило бы" 1 триллион евро или около 6% годового ВВП Европейского союза (ЕС).

Экономисты не советуют этого делать, так как "масштабная государственная поддержка может задержать адаптацию к новой равновесной цене и создать потребность в ещё большей поддержке". То есть, нечего население развращать.

Также исследователи считают, что "последствия кризиса для макроэкономической и финансовой стабильности могут быть разрушительными из-за ускорения инфляции и вынудят Европейский центральный банк ещё больше ужесточить свою политику". Добавим, что это приведёт к ещё большей инфляции. Кроме того, энергетический сектор столкнётся с кризисом ликвидности и дефолтами. То есть, круг замкнулся.

ЕС надо заместить 150 миллиардов кубометров газа, которые Россия ежегодно экспортировала в Европу. Этой зимой европейцы справились, сметая всё, что было на рынках, но как будет в сезон 2023 года, никто не знает. В ЕС много разногласий по дальнейшей политике.

Властям это грозит дестабилизацией политической обстановки и распадом Евросоюза.

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