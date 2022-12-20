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Китай готов помочь Германии покончить с энергокризисом

Экономика

Китай готов углублять сотрудничество с Германией в вопросах решения энергетического и продовольственного кризисов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник.

Китай готов помочь Германии покончить с энергокризисом

"Китай готов к более широкому и углублённому сотрудничеству с Германией в решении глобальных проблем, таких как вялое восстановление экономики после пандемии, изменение климата, продовольственный и энергетический кризисы", — цитирует РИА "Новости" главу Китайской народной республики.

Си Цзиньпин выразил надежду, что Германия продолжит играть активную роль в обеспечении стабильного и долгосрочного развития отношений между Китаем и ЕС.

Он также заявил о надежде китайской стороны на то, что Германия обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для китайских компаний в ФРГ.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Евросоюза потратили почти триллион долларов на поддержку потребителей энергоресурсов после того, как были резко сокращены поставки из России.

Стоит отметить, многие эксперты говорят о том, что Германия оказалась в числе наиболее пострадавших государств, поскольку несколько десятилетий экономические достижения этой страны были связаны с поставками ресурсов из России.

Эти поставки во многом обеспечивали конкурентоспособность германской экономики, поскольку были относительно недорогими. Особенно если сравнивать с нынешними поставками того же природного газа из США.

Кроме того, можно обратить внимание еще на один момент из разговора председателя КНР и президента Германии. А именно — насчёт китайских компаний в ФРГ.

Не секрет, что США хотели бы более активной поддержки Евросоюза в противостоянии с Китаем. Прежде всего речь об экономике, разумеется. Германия по этому поводу энтузиазма не проявляет. Во всяком случае, пока. Но конечно, Вашингтон давление едва ли ослабит. Так что обсудить Пекину и Берлину здесь есть что.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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