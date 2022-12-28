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Ouest France: французам выдают талоны на дрова из-за подорожания электроэнергии

Мир

Жителям Франции начали раздавать талоны на дрова на сумму от 50 до 200 евро в зависимости от уровня доходов семьи. Об этом пишет Ouest France.

Ouest France: французам выдают талоны на дрова из-за подорожания электроэнергии

По информации издания, на получение такой помощи могут претендовать французы, продолжающие отапливать дома дровами. Отмечается, что соответствующая мера поддержки граждан в период энергокризиса реализуется с 27 декабря.

"Талоны утверждены правительством для помощи французским домохозяйствам в преодолении резкого роста затрат на электроэнергию", — сказано в материале.

Как пояснили авторы публикации, лишь семьи с высоким уровнем дохода не получат талон на дрова. При этом они подчеркнули: согласно предварительным оценкам, порядка 70 процентов домохозяйств Франции могут рассчитывать на помощь властей.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал действия главы государства Эммануэля Макрона по поддержке Украины "безумными". Он призвал президента обратить внимание на энергетические проблемы страны, добавив, что образовательные учреждения и поликлиники в последнее время плохо отапливаются.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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