Читатели Spiegel: Зеленский хочет обанкротить Европу и усугубить энергокризис

Украинский президент Владимир Зеленский, назвавший утверждённый западными странами потолок цен на нефть "слишком комфортным" для РФ, хочет обанкротить Евросоюз, считают читатели Spiegel.

Подписчики немецкого издания сочли Зеленского "наглым" человеком, который регулярно выступает с "шокирующими" заявлениями. Они призвали европейских лидеров "приструнить" главу Украины.

Кроме того, один из комментаторов напомнил, что Евросоюз по-прежнему зависим от российских энергоресурсов. Если Запад прислушается к Зеленскому, то столкнётся с нефтяным кризисом, помимо газового, убеждены немцы. При этом читатели добавили, что Россия всегда найдёт покупателей для реализации своего топлива.

"Зеленский успокоится лишь тогда, когда обанкротит государства ЕС", — резюмировал житель Германии.

Пользователи также порекомендовали западным политикам осознать, что мир не крутится вокруг них. По мнению немцев, Москва обязательно придумает способы преодоления ограничительных мер.