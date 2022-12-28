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Любовь Степушова

Аппетиты Берлина на нефть из РФ растут. Можно ставить условия

Экономика » Сырье » Нефть

Германия добровольно с 1 января решила отказаться от российской трубопроводной нефти. Парадокс в том, что не отказалась, и РФ пора ставить условия.

Аппетиты Берлина на нефть из РФ растут. Можно ставить условия

Инициатива наказуема

Берлин заявляет, что продолжит эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Шведте, который работает на российской нефти, приходящей по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Польшу. Так как на поставки нефти из РФ по морю с 5 декабря ЕС наложено эмбарго под потолок цены (что Москва не приемлет*), перед Германией встала задача компенсировать потерю российского сырья.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале декабря подписал с польским правительством декларацию о намерениях, по которой сырая нефть (не указано откуда) будет направляться на НПЗ в Шведте по трубопроводной системе, начинающейся в порту Гданьска. Пока туда поступала норвежская нефть, которая потом смешивалась с российской.

Закамуфлированная нефть пойдет через Казахстан

Решать проблему сырья немцы решили через Казахстан, прекрасно зная, что казахстанская нефть потечёт по нефтепроводу "Дружба", и это даст возможность РФ уйти от эмбарго, что немцам и надо. Это ясно хотя бы потому, что НПЗ в Шведте рассчитан на сорт Urals. А не на казахстанскую KEBCO Blend.

Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, правительство Казахстана уже запросило разрешение "Транснефти" на транзит в январе 20 тысяч тонн нефти с казахстанского месторождения Карачаганак по российскому трубопроводу "Дружба".

Ранее глава государственной трубопроводной компании "Транснефть" Николай Токарев сообщил, что получил заказ от Польши и Германии на поставки 3 млн тонн нефти в следующем году и 360 000 тонн в декабре.

ТГ-канал "Газ-Батюшка" предположил, что это "будут своп-поставки или пробные партии закамуфлированной российской Urals". По его мнению, предполагаемые объёмы для транзита очень малы. Для среднего НПЗ нужно 5-6, а лучше 10 млн тонн.

"Аппетиты Германии пока неизвестны. Но, по всему видимому, Берлину очень нужна эта нефть, и аппетиты будут расти", — пишет ТГ-канал.

Эксперты отмечают, что даже если тариф на прокачку через Белоруссию вырастет на 50-60%, то всё равно Германии будет более выгодно импортировать казахстанскую нефть по трубопроводу транзитом через Россию, чем через Гданьск, с более дорогой логистикой.

Германия должна вернуть "Роснефти" управление над НПЗ в Шведте

Власти Германии ранее лишили подсанкционную "Роснефть" управления НПЗ в Шведте. Российская компания подала в арбитраж и называет решения властей Германии "экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза".

Помимо НПЗ в Шведте "Роснефть" владеет долями в НПЗ Bayernoil (Фобург-на-Дунае) — 28,57%, MiRO (Карлсруэ) — 24% и являлась третьим по величине нефтепереработчиком Германии. Общий объём инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в ФРГ составил €4,6 млрд. Учитывая, что аппетиты на российскую нефть в Германии сохраняются, почему бы "Транснефти" не спешить удовлетворять просьбу Казахстана, а выдвинуть условия Берлину о возврате управления над НПЗ в Шведте.

*Президент России Владимир Путин издал указ о запрете продажи нефти странам, которые приняли решение о ценовом потолке на сырье, "если в контракты прямо или косвенно заложен механизм фиксации ценового потолка". Запрет на отгрузку нефти вступает в силу с 1 февраля.

Предельная цена на российскую нефть, доставляемую по морю, была определена ЕС в начале декабря и в настоящее время составляет 60 долларов США за баррель. К санкциям присоединились страны G7, Австралия и Норвегия.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нефть деньги бизнес россия евросоюз германия роснефть казахстан
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