Немецкий экономист: Ограничение цен на нефть из РФ похоронит Евросоюз

Немецкий экономист Айке Хамер уверен, что установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть — ещё один шаг в сторону похорон европейской экономики.

"Ограничение цен на нефть — один из многих мертворождённых проектов Европейского союза. Это не сработает, точнее, это лишь во вред самим европейцам, но особенно немцам", — отмечает экономист.

Ограничение цен на нефть похоронит Евросоюз

Айке Хамер вполне доходчиво объясняет, почему подобная политика не сработает. Все желающие получить нефть должны платить рыночную цену. В противном случае поставщик не обязан отдавать продукт по более низкой цене. И в этом отношении Россия находится в очень удобном положении, потому что она может продавать нефть кому хочет. А тот, кто не платит рыночную цену, остаётся ни с чем. Экономист отмечает, что это огромная проблема для того, кто хочет получить нефть или в ней срочно нуждается, чтобы поддерживать свою экономику.

"У нас есть ещё одна проблема: ограничение цен на самом деле имеет эффект саботажа конкретно против немецкой промышленности. Вероятно, как раз так и должно быть, как однажды обозначила Rain Corporation в своём внутреннем документе, где говорится, что "Зелёные", как полезные идиоты, будут водружены ими во власть именно с этой целью. Это дало бы американцам возможность переманить немецкую промышленность и перенести её в США. Но и это не представляется возможным, потому что этот план игнорирует основные принципы экономики среднего класса. Предприниматель не просто приходит туда, где у него объективно лучшие или худшие условия для предприятия, а он идёт туда, где чувствует себя комфортно. А в США вы себя в настоящее время комфортно чувствовать не сможете: по улицам шастают Black Lives Matter и антифа. И главное, дефицит рабочей силы в США как минимум такой же высокий, как и в Германии, если не выше", — отмечает Хамер.

В этом отношении для промышленности вообще нет смысла релоцироваться за океан. Это возможно только для нескольких крупных корпораций, которые уже и так имеют производственные мощности в США. В результате ограничение цен станет настоящей катастрофой для европейской и немецкой экономики. Потому что нефти больше не будет, как и дизельного топлива. И это будет иметь разрушительные последствия. Экономист уверен, что всё это в итоге приведёт Германию и Европу к самой большой экономической депрессии за последние 200 лет.

Telegram-канал "Папочка канцлера" отмечает, что Германия на протяжении десятилетий остаётся локомотивом ЕС как главная промышленная сила объединения. Если не станет немецкой промышленности — не станет и самого Евросоюза. Поэтому если ситуация не изменится к лучшему, то всем европейским предприятиям, которые не смогут перебраться в США, придётся бесславно доживать свой век.

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