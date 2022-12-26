Новак: даже ФРГ и Польша подали заявки на прокачку нефти из РФ, несмотря на свои заявления

Вице-премьер России Александр Новак в беседе с ТАСС напомнил, что Европа всегда была основным потребителем российских энергоресурсов. По словам Новака, непонятно, чем в сложившихся условиях европейцы могли бы заменить топливо из РФ.

При этом премьер-министр обратил внимание на действия стран ЕС, противоречащие их заявлениям об отказе от нефти из России.

"Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год", — сказал Новак.

Премьер заметил, что хоть Германия и сообщила, что планирует поставки казахской нефти вместо российской, в заявках не указано, откуда именно будет идти в ЕС эта нефть.

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