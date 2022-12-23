Эксперт: отказываясь поставлять нефть в ответ на "ценовой потолок", РФ отстаивает рыночные правила

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в разговоре с Pravda.Ru оценил решение Москвы не продавать нефть странам, которые намерены внешне регулировать цену российских ресурсов.

"Мы готовились к этому "потолку" шесть месяцев из-за вероятного введения европейского нефтяного эмбарго. Россия отстаивает рыночные правила игры, действует оптимально", — отметил специалист.

Вместе с этим он рассказал, как введение предельной стоимости повлияет на нашу страну. По словам эксперта, есть проблемы с перенаправлением российских нефтяных грузов из Европы в Азиатский регион.

"Я считаю, что в ближайшие месяцы 2023 года нас ожидает заметный спад экспорта этих энергоносителей. Но он будет постепенно восстанавливаться по мере решения логистических проблем и поиска доступных танкеров для перевозки российской нефти даже в условиях действий санкций", — заключил собеседник издания.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва отказывается поставлять ресурсы странам, которые в договорах укажут на соблюдение "потолка" цен.

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