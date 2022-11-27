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Немцев возмутили планы Шольца отказаться от нефти из России: "Он в своём уме?"

Мир

Жителей Германии шокировали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который предложил полностью отказаться от закупки нефти в России с 2023 года.

Немцев возмутили планы Шольца отказаться от нефти из России: "Он в своём уме?"

"Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?" — задались вопросом читатели местного издания Die Welt*.

Они напомнили немецкий властям, что и сейчас с трудом оплачивают счета, а после отказа от российских энергоносителей содержание домохозяйств будет обходиться ещё дороже. К тому же, уверены немецкие пользователи Сети, на благосостоянии РФ подобный шаг никак не скажется.

"Какой же Шольц глупый. Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придётся страдать", — пишут подписчики газеты.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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