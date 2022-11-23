Алис Вайдель — председатель гонимой оппозиции в лице партии "Альтернатива для Германии" — подвела итог первого года работы канцлера Шольца: она припомнила губительную экономическую политику, вечные нравоучения и советы по экономии от тех самых политиков, которые ни в чём себе не отказывают.

"Через две недели будет ровно год, как нашей страной руководит худшее правительство в истории ФРГ. В офисе канцлера празднуют и пьют шампанское, а его гражданам сейчас не до смеха. 12 месяцев правления "Светофорной коалиции" — это 12 месяцев разрушения нашей экономики и благосостояния. 12 месяцев бесполезных предписаний, советов и поборов. 12 месяцев мы слушаем, как политики говорят об ограничениях, в то время как сами живут, ни в чём себе не отказывая.

Наблюдаем, как правительство раздувает госаппарат на 10 тысяч мест. Представьте себе. Ведь в Германии так мало чиновников. И конечно же, вице-канцлер нанимает себе профессионального фотографа за 400 тысяч евро. Это правительство решило посреди кризиса запустить гигантстскую стройку нового офиса канцлера. Этот офис станет памятником мании величия канцлера. В 4 раза больше Белого дома, с новой вертолётной площадкой, второй служебной квартирой площадью 250 кв. м. и 400 новых кабинетов. Всё это обойдётся нам в 800 млн евро. Большего декаданса не придумаешь", — возмущается политик с трибуны.