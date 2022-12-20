Польша и ФРГ подали заявки на прокачку нефти РФ на 2023 год

Польша и ФРГ подали заявки в "Транснефть" на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на 2023 год.

Глава компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти РФ. Однако ранее эти страны заявляли, что отказываются от покупки российской нефти с 1 января.

Токарев сообщил, что на 2023 год Польша просит предоставить 3 млн тонн, а на декабрь — 360 тыс. тонн.