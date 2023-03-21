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Александр Приходько

Надо было слушать Пригожина: Почему суданский пример крайне поучителен для России

3:51
Мир

Экс-президент Судана Омар аль-Башир мог избежать краха и предотвратить экономический, политический и социальный ужас, в который его страна погрузилась несколько лет назад. Для этого, как оказалось, суданцы должны были серьезнее отнестись к предупреждениям российского предпринимателя Евгения Пригожина. В его письме аль-Баширу, которое было недавно обнаружено и опубликовано суданскими СМИ, власти Судана за три месяца предупреждались о грядущем перевороте. Необходимо было срочно принять ряд экономических реформ и смягчить обстановку в стране.

Надо было слушать Пригожина: Почему суданский пример крайне поучителен для России

"Очень жаль, что несмотря на то, что Судан мог избежать кровавых потрясений этого не произошло. Хочется верить, что виной всему было не обычное упрямство властей, а у тогдашнего правительства была стратегия, которой они придерживались. Но получилось то, что получилось", — пишет тг-канал "Над пропастью в Судане".

Несъедобный мусс

17 марта этого года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест президента России Владимира Путина. Не все знают, что в 2010 году тоже самое произошло с суданским президентом Омаром аль-Баширом — он стал первым главой государства, обвиненным этим судом по чисто политическим основаниям. Задачей таких действий — сделать их "токсичными" на мировой политической арене, а в идеале изменить свой курс.

Вот только в случае с Россией, подобные цели недостижимы, что подтверждается трехдневным визитом китайского лидера в Россию. Напомню, что ни Москва, ни Пекин юрисдикции МУС не признают. А вот европейцы, поспешившие поддержать ордер, попадают в очень глупую ситуацию. Ведь не иметь дел с Китаем они не могут, а значит европейским лидерам в любом случае придется жать руку тому, кто вчера жал ее Путину. То же самое происходило и с Баширом, который встречался с Путиным в 2017 году, а также посещал ЮАР и Уганду, когда на его арест уже было выдано несколько ордеров МУС.

Это лишь начало

Если внимательно изучить суданский опыт, то можно заметить, что в истории с преследованием Международным уголовным судом Омара аль-Башира, ордер был всего лишь одним из инструментов давления. Кроме него Запад использовал всевозможные санкции, пытаясь тем самым задушить экономику Судана. Параллельно с этим расшатывается ситуация внутри страны. Этот сценарий отработан десятки раз по всему миру. Самый свежий пример — Иран, где попытка "раскачать лодку" предпринимается чуть ли не ежегодно, но пока не увенчалась успехом. В России тоже пытались, но политический иммунитет нашей страны не ослаблен и борется.

А вот аль-Башир так и не смог справиться с собственными политическими элитами, что в итоге привело к параличу органов власти и антиконституционному госперевороту. О чем его и предупреждал Пригожин.

 арест Владимира Путина, речь также идет лишь об одном из элементов санкционной цепочки. Кроме него есть и экономические/политические санкции, и давление на государства, не отказавшиеся от сотрудничества с Москвой, и поддержка прямой агрессии против России.

Этот процесс нельзя недооценивать. Хотя запас прочности у нашей страны гораздо больше чем у большинства африканских или ближневосточных, в России сегодня, как и в Судане в 2018 году, тоже существует много точек напряжения, на которые будут давить. И если за эти не следить, ситуация может в какой-то момент выйти из-под контроля.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евгений пригожин
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