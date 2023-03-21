Надо было слушать Пригожина: Почему суданский пример крайне поучителен для России

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Экс-президент Судана Омар аль-Башир мог избежать краха и предотвратить экономический, политический и социальный ужас, в который его страна погрузилась несколько лет назад. Для этого, как оказалось, суданцы должны были серьезнее отнестись к предупреждениям российского предпринимателя Евгения Пригожина. В его письме аль-Баширу, которое было недавно обнаружено и опубликовано суданскими СМИ, власти Судана за три месяца предупреждались о грядущем перевороте. Необходимо было срочно принять ряд экономических реформ и смягчить обстановку в стране.

"Очень жаль, что несмотря на то, что Судан мог избежать кровавых потрясений этого не произошло. Хочется верить, что виной всему было не обычное упрямство властей, а у тогдашнего правительства была стратегия, которой они придерживались. Но получилось то, что получилось", — пишет тг-канал "Над пропастью в Судане".

Несъедобный мусс

17 марта этого года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест президента России Владимира Путина. Не все знают, что в 2010 году тоже самое произошло с суданским президентом Омаром аль-Баширом — он стал первым главой государства, обвиненным этим судом по чисто политическим основаниям. Задачей таких действий — сделать их "токсичными" на мировой политической арене, а в идеале изменить свой курс.

Вот только в случае с Россией, подобные цели недостижимы, что подтверждается трехдневным визитом китайского лидера в Россию. Напомню, что ни Москва, ни Пекин юрисдикции МУС не признают. А вот европейцы, поспешившие поддержать ордер, попадают в очень глупую ситуацию. Ведь не иметь дел с Китаем они не могут, а значит европейским лидерам в любом случае придется жать руку тому, кто вчера жал ее Путину. То же самое происходило и с Баширом, который встречался с Путиным в 2017 году, а также посещал ЮАР и Уганду, когда на его арест уже было выдано несколько ордеров МУС.

Это лишь начало

Если внимательно изучить суданский опыт, то можно заметить, что в истории с преследованием Международным уголовным судом Омара аль-Башира, ордер был всего лишь одним из инструментов давления. Кроме него Запад использовал всевозможные санкции, пытаясь тем самым задушить экономику Судана. Параллельно с этим расшатывается ситуация внутри страны. Этот сценарий отработан десятки раз по всему миру. Самый свежий пример — Иран, где попытка "раскачать лодку" предпринимается чуть ли не ежегодно, но пока не увенчалась успехом. В России тоже пытались, но политический иммунитет нашей страны не ослаблен и борется.

А вот аль-Башир так и не смог справиться с собственными политическими элитами, что в итоге привело к параличу органов власти и антиконституционному госперевороту. О чем его и предупреждал Пригожин.

арест Владимира Путина, речь также идет лишь об одном из элементов санкционной цепочки. Кроме него есть и экономические/политические санкции, и давление на государства, не отказавшиеся от сотрудничества с Москвой, и поддержка прямой агрессии против России.

Этот процесс нельзя недооценивать. Хотя запас прочности у нашей страны гораздо больше чем у большинства африканских или ближневосточных, в России сегодня, как и в Судане в 2018 году, тоже существует много точек напряжения, на которые будут давить. И если за эти не следить, ситуация может в какой-то момент выйти из-под контроля.