В Польше заговорили о "живых консервах" из Бахмута

5:05 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Тема о "чёрных трансплантологах" на Украине получила развитие в Польше. В этой стране, возможно, существует центр, куда доставляют раненых солдат ВСУ как "живые конcервы".

"Выпотрошенные" тела солдат ВСУ обнаружены в Польше

Польское издание Salon24 перепечатало информацию из соцсети ВКонтакте о том, что в шахте "Богданка", в 40 км от границы с Украиной, обнаружены более 500 тел военнослужащих, в том числе, с шевронами ВСУ.

"После допроса нескольких горняков перевезли в Люблин. Среди поляков ходят слухи, что туда привозили тела иностранных наёмников, погибших в зоне СВО. По другой версии, это растерзанные тела раненых ВСУ, якобы вывозимых в Европу для "лечения". Шахтеры говорят, что кладбищ может быть несколько, потому что тоннели периодически засыпают", — говорится на странице "Мир сегодня моими глазами".

При поиске первоисточника, выясняется, что это молдавский Telegram-канал "Гражданин". Автор пишет, что, по данным свидетелей, найденные тела "что называется, выпотрошены, и тел очень много — не менее полутысячи".

На Украине созданы идеальные условия для работы "чёрных трансплантологов"

Польская газета не исключает, что это достоверная информация и цитирует статью "Медицинский ужас на Украине", в которой сообщалось, что 16 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий извлечение органов у умерших без нотариального согласия от них или их официальных представителей.

Термин "официальный представитель" является максимально расплывчатым. Это также может быть лицо, которое проводит похороны. Поэтому, делает вывод Salon24, изъятие органов находится в рамках украинского правового поля, и задаётся вопросом, а много ли производится таких изъятий.

Автор обращает внимание, что в ВСУ регистрируется десятки тысяч "пропавших без вести". Это "безвозвратные потери", фактически их смело можно причислить к погибшим. Блогер считает, что именно такой подход к потерям создаёт почву для работы чёрных трансплантологов.

По словам автора, европейцы также проводят тестирование лекарств на украинских раненых, которые проходят лечение в Европе.

В Бахмуте чёрные трансплантологи работают на США

Польские источники утверждают, что в Бахмуте тоже работает команда "чёрных трансплантологов": они изымают органы, которые "ждут в США".

"Органы украинцев ждут в биолабораториях США. Направлением чёрной трансплантации является использование биоматериалов в виде живых клеток органов человека в исследованиях по "усилению функций вирусов" с целью повышения их инфекционности и патогенности. Вирусы многократно передаются через клеточные структуры органов человека. От детей и людей без возрастных хронических заболеваний требуются только здоровые клетки. Затем достигается желаемый эффект "обучения вируса" для преодоления защитных механизмов организма", — указывают авторы.

Новые Менгеле работают для дряхлеющего Запада

Польское издание Salon делает вывод, что у центра "чёрной трансплантологии" в Польше "одни плюсы", так как:

— Органы, полученные в Украине, должны быть быстро доставлены получателю, что отлично получается, если раненые умирают не на Украине, а уже в Польше:

"Такие "консервы" могут подождать на границе, и органы не испортятся. Не все раненые, направляющиеся в Евросоюз "на лечение", будут убиты. Некоторые люди вынимают какой-то двойной орган, такой как почка, лёгкое, глаз, и говорят: "Извините".

— Украинские власти не должны будут выплачивать компенсацию семьям убитого солдата, потому что, "как только он пересечёт польскую границу, его точно не найдут".

— вся прибыль идёт не семьям доноров, а преступникам.

Автор статьи на сайте The saker спрашивает, может ли Европа, понесшая огромные экономические потери из-за санкционной войны с Россией и помощи Украине, получить какие-то реальные бонусы от поддержки Украины? Или это аморально, использовать войну для развития медицинской науки и здравоохранения?

"Каждый европеец должен ответить на этот вопрос сам, вспомнив в первую очередь имена Менгеле, Эйхмана и других "врачей" Третьего рейха", — заключает блогер.

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