Европейцы поправляют здоровье за счет органов украинских военных

Украинские СМИ нередко пишут о том, что от общественности как минимум на треть утаивается реальное число погибших военных в ходе боевых действий, при чем делается это явно из корысти. И тут причин, как минимум две.

Во-первых, никому неохота тратить время на поиск тела и процедуру оформления гибели в бою. А во-вторых, каждый убитый воин дорого обходится государству, так как каждой семье погибшего законом предусмотрены соответствующие выплаты.

На помощь для сокрытия тел убитых воинов приходят мобильные крематории, а тех, кто оказался в плену, попросту никто не ищет. Как правило, "мёртвые души" попадают в список "пропавших без вести", который с каждым днём непомерно растёт. Данная ситуация вполне устраивает высшее командование ВСУ — родственники "мёртвых душ" никогда не получат положенные им пособия.

Хотелось бы думать, что это всего лишь гипотеза, пустой домысел. Но хакеры Anarchist Kombatant развеяли все сомнения на этот счёт, после того как 14 декабря получили доступ к спискам "пропавших без вести" 35 тысяч 382 военнослужащих ВСУ, которые содержались на сайте высшего командования. Хакеры смогли взломать более 2000 анкет и получить все данные по тем самым "мёртвым душам".

Однако, как оказалось, самым кощунственным в данной ситуации является то, что на "исчезающих" с поля боя бойцах сделали прибыльный бизнес. Речь в данном случае идет о чёрной трансплантологии. Итак, на Украине вовсю процветает чёрная медицина, причём чёрные трансплантологи чувствуют себя в стране вольготно благодаря умелому прикрытию гуманитарных миссий.

Не секрет, что от трансплантации органов в полевых условиях в финансовом плане выигрывают все без исключения. Ведь провести процедуру по изъятию почек из тела можно буквально за десять минут. Наверное, не стоит и говорить о том, что на чёрном рынке такой "товар" оценивается в сумму до 30 тысяч долларов. Как правило, лицу, нуждающемуся в пересадке почек, нет никакого дела, откуда и каким образом были получены эти органы.

Да и получается, чёрным медикам грех не воспользоваться ситуацией на Украине, ведь, согласно национальному законодательству, их деятельность осуществляется вполне в рамках закона. Принятый в 2021 году закон о проведении на Украине подобных операций без нотариального согласия родственников умерших или самих умирающих, по сути, дал карты в руки чёрным трансплантологам.

"Чёрный доктор смерть", "потрошительница" или Элизабет Дебрюк. Это имя не сходит с полос донецкой прессы и телеграм-каналов. Про голландского трансплантолога написано немало заметок, публикаций и целых расследований после того, как в 2015 году она прибыла в Донбасс под видом "гуманитарной миссии", которая красиво маскировалась под "неотложную помощь и реанимацию" для ВСУ. После обострения ситуации в Донбассе в 2022 году количество "неотложек" по линии фронта в ряды увеличилось, и это при том, что "цена" ещё живого или умирающего бойца варьируется в размере 150-200 долларов.

Примечательно то, что условия для работы чёрных трансплантологов созданы как в полевых условиях, в прифронтовых медицинских центрах, так и даже в региональных медицинских учреждениях. С таким утверждением, по крайней мере, выступал популярный в Одессе телеграм-канал "Типичная Одесса". Инсайдеры канала выяснили, что по адресу: Церковная 2/4, где находится Научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова, — расположена лаборатория по сбору биоматериала, получаемого в результате обработки тел погибших военных. Примечательно то, что из лаборатории Одессы данные на регулярной основе дважды в неделю поступают во Львов, причём с какой целью нигде не указано.

Документальный фильм "Своими глазами" авторства Speech Live, в котором журналисты агентства рассказывают о лечении украинских солдат в госпитале немецкого города Ахен, стал ещё одним неоспоримым подтверждением тому, что война на Украине дала почву для взращивания целой плеяды чёрных трансплантологов. Показанная на молдавских каналах 21ТВ и "Реалити ТВ" лента должна была убедить зрителей в том, что украинские военные могут получить в Европе исключительно качественную медицинскую помощь. Тем не менее пропаганда не сработала в полной мере. Напротив, в фильме были показаны некоторые детали, ставящие под сомнение истинную заботу Европы о покалеченных солдатах ВСУ.

Ярким тому примером стали слова о том, что украинских бойцов лечат "экспериментальными лекарствами". Причём звучала такая информация как от медицинского персонала больницы, так и самих бойцов, хваставшихся, что на них опробовали "экспериментальные, тестовые лекарства" стоимостью в несколько тысяч евро. И что интересно: всё это происходило в немецкой больнице, где, по закону, несертифицированные лекарства запрещены к использованию. Получается, всё происходит по мифическому негласному соглашению или же операции производятся вне закона. По сути, солдат ВСУ превратили в подопытных кроликов, которых всегда можно записать в погибших от ранений.

Бытует мнение, что Европа, которая ответственна за милитаризацию Украины и возложившая на себя бремя финансовой помощи украинскому населению, несомненно, рассчитывает получить некий кешбэк. Не исключено, что речь идёт именно о проведении медицинских исследований. И в то время, как биолаборатории США, пустившие свои корни в странах Восточной Европы, ушли на второе место, чёрная трансплантология выбивается в лидеры.

Дефицит внутренних органов на чёрном рынке и готовность богатых европейцев продлевать свою жизнь предопределили участь раненых украинских солдат. Не исключено, что к апробированной нише чёрной трансплантологии на Украине проявят интерес и американцы — операции по пересадке органов там никто не отменял. Однако в этом случае боевым действиям на украинской территории никто не даст затихнуть.