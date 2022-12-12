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Любовь Степушова

"Чёрные хирурги" широко работают на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Подтверждаются данные о том, что "чёрные трансплантологи" активно работают на Украине, забирая органы и биоматериал у обречённых и недавно умерших солдат ВСУ.

"Чёрные хирурги" широко работают на Украине

"Чёрные трансплантологи" уже три недели находятся под Артёмовском в оккупированной части ДНР, где украинские войска несут большие потери. Об этом полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв рассказал РИА "Новости". По его словам, ими руководит Элизабет Дебрю, в бригаду входят Эндрю Милберн, Джон Уэсли и Генри Розенфельд.

В в 2014–2015 годах эта бригада также работала на территории Донбасса.

"И сегодня не могли остаться в стороне и не заработать на органах тех вэсэушников, которые погибают практически целыми взводами, а то и батальонами", — заявил Киселёв.

Украинские источники подтверждают работу "чёрных хирургов"

Ранее ТГ-канал 93 бригады ВСУ, которая воевала под Артёмовском, рассказал, что  поступают свидетельства солдат ВСУ о подобной практике и под Изюмом, и из других мест.

Подтверждение пришло и из ТГ-канала "Типичная Одесса", по словам которого, по адресу Церковная 2/4, где находится научно-исследовательский противочумный институте им. И. И. Мечникова работает лаборатория по сбору биоматериала, получаемого в результате "обработки" тел погибших военных ВСУ, перевозимых в Одессу на массовое сжигание.

"Перед сжиганием собирается массово материал. Какова цель — неясно, но 2 раза в неделю его регулярно вывозят во Львов", — пишет ТГ-канал.

Нельзя исключать, что сжигают тела для того, чтобы уничтожить следы изъятия органов, тем более, что родственникам никто не рассказывает о судьбе погибших военнослужащих.

"Типичная Одесса" указывает, что документооборот ведётся по адресу Большая Арнаутская 72/74, "где часто проходят закрытые совещания инструкторов и кураторов со своими подопечными из ВСУ".

ТГ-канал называет имена украинцев, которые работают под присмотром сотрудницы Госдепа Лауры Дэнлингер.

Как Дебрюк работала в 2015 году

ТГ-канал одного из защитников Донбасса на основании расшифровки рассказа экс-сотрудника СБУ информирует, что Элизабет Дебрюк в 2015 году реорганизовала работу "Группы неотложной помощи и реанимации", которая вынимала органы без всякого согласия погибающих.

По словам свидетеля из СБУ, "часто она сама всё делала, за 7-10 минут могла вырезать пару почек у раненого и обожжённого бойца". Экс-сотрудник украинской спецслужбы свидетельствует, что тех бойцов, что были захоронены у въезда в Артёмовск, записали в "пропавшие без вести".

"Мы обеспечивали охрану и сопровождение. За каждого раненого или свежего трупа, с которого вынимались органы, мне платили надбавку 170 долларов. Вначале мы раненых отправляли в стационарные спеццентры, которые были созданы в Краматорске и Северодонецке. Там у умирающих изымались все органы, даже глаза и неповреждённая кожа", — свидетельствовал сотрудник СБУ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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