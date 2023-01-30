Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Экс-глава МИД Польши назвал две основные проблемы Украины: жадные дураки-политики

Мир

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина так и не смогла достичь экономического процветания, несмотря на то, что у нее было преимущество. Причиной провала дипломат назвал "широко распространенные взяточничество среди чиновников и заблуждения о том, что она (Незалежная) является значительным глобальным игроком".

Экс-глава МИД Польши назвал две основные проблемы Украины: жадные дураки-политики

В интервью журналу Krytyka Polityczna Сикорский, который с 2019 года представляет Польшу в парламенте ЕС, сказал, что украинские элиты "просто теряют время”. По его мнению, они "скрывали свою коррупцию и манию величия", за байками про "какую-то большую игру с США, Россией, Европой и Китаем".

Евродепутат напомнил, что после распада СССР в 1991 году Украина имела огромное преимущество перед многими другими бывшими советскими республиками и членами Восточного блока, располагая "самой плодородной землёй в мире", доставшимися ей в наследство "атомными электростанциями, авиационной промышленностью" и "не имея долгов".

И всё это Киев профукал, что подтверждается тем, что "ещё до того, как Россия начала свою военную операцию на Украине в прошлом году", ВВП страны "был в четыре раза меньше, чем у Польши”.

"Сейчас украинцы дорого платят за это маневрирование", — отметил бывший польский министр.

Вероятно, этим интервью Сикорский попытался дать разъяснения по поводу заявления, сделанного им несколькими днями ранее. Напомню, он признал, что Варшава "рассматривала возможность раздела Украины в первые недели конфликта". За что был немедленно объявлен премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, "российским пропагандистом”.

Сикорский говорит чистую правду

Когда-то вторая по величине экономика в составе СССР, в 2020 году Украина умудрилась стать самой бедной страной Европы по ВВП на душу населения. Ещё до российской СВО в Незалежной в полный рост встала серьёзная экономическая проблема, выросшая из военных действий (читай: геноцида населения) в промышленно развитом Донбассе, не согласившимся с госпереворотом, организованным Западом, в 2014 году.

А уж в части того, что Украина провалилась в экономическую пропасть из-за безудержной коррупции новых, вынесенных во власть волной Майдана, жадных и "голодных" непрофессионалов, спорить с экс-главой польского МИДа и вовсе не стоит — это же очевидный факт.

  • Согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, Украина заняла 122 место из 180 стран мира по состоянию на 2021 год.
  • В том же году Freedom House, некоммерческая организация, финансируемая правительством США, назвала взяточничество в Украине "эндемичным”, отметив, что усилия правительства по борьбе с ним "встретили сопротивление и потерпели неудачу”.

Читайте также:

СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины

Поиздержавшиеся спонсоры Украины ждут "отдачи от инвестиций", но Киев "включил дурачка"

Зеленский отбросил политес и предложил выгодное сотрудничество производителям оружия

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы польша украина экономика коррупция радослав сикорский
Новости
Марочко: ВСУ укрепляют позиции и оборудуют огневые точки в районе Часова Яра
GT: Украина заставляет НАТО напрямую воевать с Россией
Киев просил "откат" за подключение "Байрактара" 10 миллионов долларов
Российский танкист вывез раненых во время боя на броне под огнём противника
Дэвис: танки НАТО не изменят обстановку на Украине, поскольку это информационная операция
Рогов: ракета украинского комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове
Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ
Бойцы РФ поразили боекомплект ВСУ из самого мощного в мире самоходного миномёта "Тюльпан"
Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях Запада перед началом спецоперации
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте
Ходаковский о положении российской армии на СВО: "Мы подсели на диету"
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Последние материалы
Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ
Бойцы РФ поразили боекомплект ВСУ из самого мощного в мире самоходного миномёта "Тюльпан"
Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну
Джунгарский хомячок спокоен и миролюбив, обход﻿ится дёшево и не требует сложного ухода
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях Запада перед началом спецоперации
Цистит у кошки часто возникает, если у неё ослаблен иммунитет
В шине саморез: ничего не трогаем и проверяем давление
Зеркало-видеорегистратор: классический с расширенным набором функций стоит дешевле
Зимние выходные на даче: полезное с приятным
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома: баня, верёвочка, парник и бутылка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников