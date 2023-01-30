Экс-глава МИД Польши назвал две основные проблемы Украины: жадные дураки-политики

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина так и не смогла достичь экономического процветания, несмотря на то, что у нее было преимущество. Причиной провала дипломат назвал "широко распространенные взяточничество среди чиновников и заблуждения о том, что она (Незалежная) является значительным глобальным игроком".

В интервью журналу Krytyka Polityczna Сикорский, который с 2019 года представляет Польшу в парламенте ЕС, сказал, что украинские элиты "просто теряют время”. По его мнению, они "скрывали свою коррупцию и манию величия", за байками про "какую-то большую игру с США, Россией, Европой и Китаем".

Евродепутат напомнил, что после распада СССР в 1991 году Украина имела огромное преимущество перед многими другими бывшими советскими республиками и членами Восточного блока, располагая "самой плодородной землёй в мире", доставшимися ей в наследство "атомными электростанциями, авиационной промышленностью" и "не имея долгов".

И всё это Киев профукал, что подтверждается тем, что "ещё до того, как Россия начала свою военную операцию на Украине в прошлом году", ВВП страны "был в четыре раза меньше, чем у Польши”.

"Сейчас украинцы дорого платят за это маневрирование", — отметил бывший польский министр.

Вероятно, этим интервью Сикорский попытался дать разъяснения по поводу заявления, сделанного им несколькими днями ранее. Напомню, он признал, что Варшава "рассматривала возможность раздела Украины в первые недели конфликта". За что был немедленно объявлен премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, "российским пропагандистом”.

Сикорский говорит чистую правду

Когда-то вторая по величине экономика в составе СССР, в 2020 году Украина умудрилась стать самой бедной страной Европы по ВВП на душу населения. Ещё до российской СВО в Незалежной в полный рост встала серьёзная экономическая проблема, выросшая из военных действий (читай: геноцида населения) в промышленно развитом Донбассе, не согласившимся с госпереворотом, организованным Западом, в 2014 году.

А уж в части того, что Украина провалилась в экономическую пропасть из-за безудержной коррупции новых, вынесенных во власть волной Майдана, жадных и "голодных" непрофессионалов, спорить с экс-главой польского МИДа и вовсе не стоит — это же очевидный факт.

Согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, Украина заняла 122 место из 180 стран мира по состоянию на 2021 год.

В том же году Freedom House, некоммерческая организация, финансируемая правительством США, назвала взяточничество в Украине "эндемичным”, отметив, что усилия правительства по борьбе с ним "встретили сопротивление и потерпели неудачу”.

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