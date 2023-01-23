Экс-глава МИД Польши: Варшава рассматривала вариант с разделом Украины

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции России.

Он заявил, что в первые дни после начала СВО "имел место момент колебаний", когда "мы все не знали", как будут развиваться события и "возможно, Украина рухнет".

Так Сикорский ответил на вопрос, заданный ему в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правительство PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") в какой-то момент думало о разделе".

Заявление Радослава Сикорского опроверг польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, который заявил, что "он должен взвешивать слова".

Стоит отметить, что Сикорский находится в оппозиции к ныне правящей партии. Так что его заявление можно расценить и как попытку каким-то образом задеть "Право и справедливость".

Впрочем, Радослав Сикорский давно уже зарекомендовал себя как человек искренний. Даже чересчур. И не скажешь, что возглавлял МИД, а потом стал депутатом Европарламента.

Например, после аварии на одной из веток газопровода "Северный поток" в аккануте Сикорского в одной из социальных сетей появилось фото с места аварии с подписью "Thank you, USA". За что именно он благодарит "USA", Сикорский не уточнил. Но и без того было понятно. Тем более, что спустя несколько часов он свою запись удалил. Надо полагать, кто-то подсказал, не исключено, что и из Вашингтона.

Что же касается планов насчёт Украины, то на официальном уровне в Варшаве категорически отрицают какие-либо замыслы в отношении территорий соседней страны. Чего не скажешь о прессе.

Например, на днях польский телеканал TVP1 показал в эфире карту страны с включенной в нее частью территории нынешней Западной Украины. Карта попала в прогноз погоды. На ней в составе Польши отмечен Львов. Также в "составе Польши" оказались Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и ряд иных областей.