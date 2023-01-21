Помощник Рейгана рассказал о готовности Польши захватить Западную Украину

Помощник Рейгана Пол Крейг Робертс заявил о скорой аннексии Польшей западных областей Украины. По его мнению об этом свидетельствует тот факт, что Польша начинает масштабную мобилизацию. Свои прогнозы Робертс изложил в статье, размещённой на персональном сайте.

При этом Робертс подчёркивает, что официальная Варшава объясняет увеличение численности армии угрозами со стороны России.

"Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша, неизвестно", — пишет он.

Польские власти уже не раз заявляли о готовности увеличить численность армии. СМИ и эксперты связывают это с грядущей аннексией бывших "восточных кресов" — территорий нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины.