Война за Косово и Метохию неизбежна: сербы недовольны Белградом

Сербы недовольны просьбой Александра Вучича разобрать баррикады на пограничных переходах в Косово и Метохии (КиП). Люди понимают, что война неизбежна, но руководство Сербии не решается на силовую операцию.

Сербы злы на Вучича

Как сообщает ТГ-канал "Сербский вестник", КПП Мердаре, который перекрывали сербы из "центральной Сербии", уже открыт, но баррикады косовских сербов закрывают КПП Яринье и Брняк .

Автор ТГ-канала подчёркивает, что люди с баррикад, как и люди из центральной Сербии, "злы". В связи с непрекращающимся террором в отношении сербов в КиМ они были готовы и дальше стоять на баррикадах, но Белград их предал.

Претензии у них у Вучичу следующие:

бывший косовский серб-полицейский Деян Пантич хотя и был освобождён, но находится под домашним арестом, судебный процесс над ним продолжается, и он будет осуждён. За двух других задержанных "Белград даже не будет бороться";

хотя и был освобождён, но находится под домашним арестом, судебный процесс над ним продолжается, и он будет осуждён. За двух других задержанных "Белград даже не будет бороться"; не получены гарантии по поводу нахождения на севере КиМ албанского "спецназа" РОСУ, это значит, что террор продолжится;

вместо того, чтобы дальше давить на Запад и албанцев, пользуясь разрешением резолюции СБ ООН 1244 присутствовать сербской армии в сербских муниципалитетах частично признанного государства Косова, делаются "жесты доброй воли", "в очередной раз ведясь на красивые сказки про гарантии безопасности".

Война за Косово и Метохию неизбежна

"Террор сербского населения в Косово и Метохии длится годами, и остановить его смогут только баррикады и сербская армия. Нужно понять, что война неизбежна. Мы лишь оттягиваем неизбежное и даём противнику подготовиться", — пишет "Сербский вестник".

По мнению авторов, политика "и нашим, и вашим" Белграда привела к тому, что "нас не поддержат ни одни, ни другие, так как никто не любит неопределённость".

"Страна уже 10 лет идёт на постоянные уступки, не получая ничего, кроме обещаний, аппетиты западных политиков и их албанских миньонов только растут. Никакого сопротивления, никаких попыток сказать "нет". Все прекрасно знают и понимают, что Сербия в ЕС не вступит, но за последние 10 лет Белград даже не пытался переориентировать экономику на другие направления", — указывают авторы ТГ-канала.

Вучичу надо определиться со стратегией

Ситуация обострилась в КиП после того, как непризнанная РФ и Сербией Республика Косово предприняла шаги по вытеснению сербов из районов компактного проживания на севере края и установления там своих порядков, в частности, внедрения своих автомобильных номеров. В ответ сербы ушли из "косовской полиции", один из них — Деян Пантич был арестован по обвинению в организации нападения на полицию.

Сербы ушли и из органов исполнительной власти нескольких муниципалитетов, албанцы тут же заняли их места. Президент Сербии Александр Вучич поставил армию в боевую готовность на границе, но потом договорился с западными посредниками в KFOR (натовские силы по поддержанию мира), что баррикады сербов будут убраны в течение двух суток взамен на освобождение Пантича и вывод "сил безопасности Косова".

"Мы впервые получили то, что является для нас источником права и чётко оговаривает позицию KFOR — что без KFOR и одобрения сербской общины, да ещё и сербских властей, силы безопасности Косова не могут присутствовать на севере Косова и Метохии, и это большое дело. Кроме того, нам удалось исключить из соглашения условие о снятии баррикад", — сказал Вучич и поблагодарил РФ за помощь.

Как отмечает "Сербский вестник", в оригинале слова Вучича о благодарности России выглядят так:

"Спасибо России за поддержку, которую она оказывает, хотя её [вооружённых] сил нет на местности. Всё же спасибо ей за политическую поддержку".

Это очевидный "подкол", считают авторы. Добавим, что важно сербам начать самим, Донбасс начал и в итоге победил. А Вучич стремится со страной в ЕС. Надо бы для начала определиться со стратегическим курсом, вступать в ОДКБ, а потом вести переговоры с РФ о военной помощи.

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