Strategic Culture: готовится новая жёсткая чистка сербов, организованная "натостаном"

На фоне украинского конфликта НАТО дестабилизирует ситуацию в Сербии с территориальным вопросом Косова, чтобы закрыть "гештальт", который на протяжении долгих лет фигурирует как "промах" Североатлантического альянса, заявила аналитик Татьяна Обренович.

По словам эксперта, косовская оппозиция под кураторством НАТО продолжает провоцировать сербов.

"Готовится новая жестокая чистка сербов, организованная натостаном, — заявила аналитик в материале для Strategic Culture. — Цель тайной программы, маневрируемой НАТО, становится еще более очевидной сейчас, в разгар украинского кризиса, когда Запад "задыхается" от шанса избавиться от "косовского скелета".

Как подчеркнула Обренович, и в НАТО, и в мире, прекрасно понимают, что альянс нарушил все права человека, обрушившись на Сербию в 1999 году. Кроме того, "позорным пятном" на альянсе лежит и "провозглашение независимости" Косова в 2008. По мнению аналитика, сейчас блок попытается закрыть "гештальт", прикрываясь украинским конфликтом.