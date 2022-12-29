Лидер движения "Косовский фронт": никакой реальной поддержки РФ акций сопротивления в Косово нет

Россия, безусловно, поддерживает стремление Сербии в справедливом решении косовского вопроса. Так прокомментировал Pravda.Ru заявление вице-премьера Косово, который обвинил РФ в том, что она разжигает "костёр" конфронтации между Белградом и Приштиной лидер движения "Косовский фронт" Александр Кравченко.

При этом конкретно реальной поддержки акций сопротивления, которые сейчас проходят в Косово, никакой нет, заметил он.

По мнению эксперта, может быть, есть только какая-то моральная поддержка.

"Из уст официальных лиц не было заявлено о том, что Россия поддержит конкретно действия косовских сербов в установке баррикад. Я сам был участником этих процессов в 2011 году, когда были построены первые баррикады, и мы оказывали помощь сербам через движение "Косовский фронт". Могу засвидетельствовать, что от официальных властей ни тогда, ни сейчас никакой поддержки (она и не нужна, на самом деле) со стороны России не было", — заявил собеседник издания.

Он также добавил, что Россию в чём только не обвиняли. Однако вопрос заключается в том, откуда вообще этот конфликт косовский, кто его начал, и как он развивался.

"Те люди, которые, на самом деле, его затеяли, которые привели к ситуации сегодняшней и 20-летней давности, остаются в тени. Их никто не обвиняет в том, что они бомбили Сербию, в том, что они были причиной геноцида сербов на Косово. Эти вопросы почему-то не поднимаются. Поэтому фактически, сами себя и обличают те люди, которые являются причиной нестабильности в этом регионе, они пытаются переложить с больной головы на здоровую", — заключил Кравченко.