Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич должен отправить в Косово и Метохию армию для защиты сербов. В ином случае, албанцы проведут операцию аналогичную операции "Буря" хорватов против Сербской Краины.

Террор против сербов в Косово и Метохии

Албанское большинство развязало террор против сербов в крае Косово и Метохия Сербии. Среди последних инцидентов арест Деяна Пантича - бывшего члена так называемой косовской полиции. Он вместе со своими коллегами перестал выходить на службу 5 ноября в знак протеста против смены номеров сербских автомобилей.

Два дня назад в сербские автономные муниципалитеты вторгся косовский спецназ (NJSO). Чтобы Пантича не перевели в Приштину, сербы собрались и выставили баррикады.

Сербские СМИ пишут, что глава непризнанного РФ государства Косово Альбин Курти связался с представителями стран "пятерки миротворцев" (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) Брюссельского соглашения, которым сообщил, что албанские силовые структуры примут все меры для снятия баррикад на севере.

Курти поставил сербам ультиматум — чтобы они убрали заграждения с главных дорог не позднее сегодняшней ночи.

Вучич собирает Совбез Сербии

В ответ президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности 11 декабря в 21 час мск.

Вучич заявил вчера вечером, что направит запрос командующему Сил для Косово (СДК) в составе KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) о возвращении военнослужащих сербской армии и полиции на территорию Косово и Метохии в соответствии резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

Он, несомненно, понимает, что запрос не будет удовлетворён, так как главный дипломат ЕС Жозеп Боррель потребовал снятия сербами баррикад, как "незаконных".

У Вучича есть два пути ввода армии в край, сказал политолог Предраг Раич из "Центра социальной стабильности" .

"Один путь — сам командующий КFOR вызывает наши силы, если он сочтет, что в этом есть необходимость, а другой — принятие такого решения Советом безопасности Сербии (на основании резолюции СБ ООН 1244). Важно, чтобы все очень серьезно относились к нам, когда мы говорим, что будем защищать наш народ, если на него нападут", — сказал Kurir. rs эксперт.

В Сербии понимают, что первого пути у них нет. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что "единственный способ быть услышанными, к сожалению, на баррикадах".

"Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но Альбин Курти сделал это не один. Мы имеем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже "совсем горит", — подчеркнула Брнабич на пресс- конференции.

Албанское большинство угрожает сербам этническими чистками

Курти заявил, что Сербия хочет продолжения войны, которую она проиграла 23 года назад, сообщает албанская пресса. По его словам, официальный Белград ведет себя так же, как и тогда.

"Сербия не скрывает, что хочет вернуться в Косово, то есть продолжить проигранную войну. Милитаризация Сербии с годами привела нас к такому состоянию. Они выделяют большие деньги на армию и вооружение. Милитаризация, сопровождаемая гегемонистскими амбициями, представляет угрозу для всего региона", — сказал премьер частично признанного Косова.

Известный блогер, косовский адвокат Тома Гаши угрожал в соцсетях проведением операции "Буря" по аналогии с ликвидацией хорватами Сербской Краины.

"Сербы должны помнить, что "Бурю" можно легко повторить в албанской версии и что Вучич ничему не научился у своего духовного босса Милошевича", — написал Гаши.

Напомним, что уничтожение Сербской Краины было одной из крупнейших наземных операций и этнических чисток в Европе со времён Второй мировой войны.

И самое главное, что KFOR поддержит Приштину, так как подразделение НАТО в КДК состоит из албанцев, что является еще одной формой давления на сербское население.

Посмотрим, решится ли Вучич на самостоятельный шаг.

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