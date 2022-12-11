Президент Сербии Александр Вучич должен отправить в Косово и Метохию армию для защиты сербов. В ином случае, албанцы проведут операцию аналогичную операции "Буря" хорватов против Сербской Краины.
Албанское большинство развязало террор против сербов в крае Косово и Метохия Сербии. Среди последних инцидентов арест Деяна Пантича - бывшего члена так называемой косовской полиции. Он вместе со своими коллегами перестал выходить на службу 5 ноября в знак протеста против смены номеров сербских автомобилей.
Два дня назад в сербские автономные муниципалитеты вторгся косовский спецназ (NJSO). Чтобы Пантича не перевели в Приштину, сербы собрались и выставили баррикады.
Сербские СМИ пишут, что глава непризнанного РФ государства Косово Альбин Курти связался с представителями стран "пятерки миротворцев" (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) Брюссельского соглашения, которым сообщил, что албанские силовые структуры примут все меры для снятия баррикад на севере.
Курти поставил сербам ультиматум — чтобы они убрали заграждения с главных дорог не позднее сегодняшней ночи.
В ответ президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности 11 декабря в 21 час мск.
Вучич заявил вчера вечером, что направит запрос командующему Сил для Косово (СДК) в составе KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) о возвращении военнослужащих сербской армии и полиции на территорию Косово и Метохии в соответствии резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.
Он, несомненно, понимает, что запрос не будет удовлетворён, так как главный дипломат ЕС Жозеп Боррель потребовал снятия сербами баррикад, как "незаконных".
У Вучича есть два пути ввода армии в край, сказал политолог Предраг Раич из "Центра социальной стабильности" .
"Один путь — сам командующий КFOR вызывает наши силы, если он сочтет, что в этом есть необходимость, а другой — принятие такого решения Советом безопасности Сербии (на основании резолюции СБ ООН 1244). Важно, чтобы все очень серьезно относились к нам, когда мы говорим, что будем защищать наш народ, если на него нападут", — сказал Kurir. rs эксперт.
В Сербии понимают, что первого пути у них нет. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что "единственный способ быть услышанными, к сожалению, на баррикадах".
"Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но Альбин Курти сделал это не один. Мы имеем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже "совсем горит", — подчеркнула Брнабич на пресс- конференции.
Курти заявил, что Сербия хочет продолжения войны, которую она проиграла 23 года назад, сообщает албанская пресса. По его словам, официальный Белград ведет себя так же, как и тогда.
"Сербия не скрывает, что хочет вернуться в Косово, то есть продолжить проигранную войну. Милитаризация Сербии с годами привела нас к такому состоянию. Они выделяют большие деньги на армию и вооружение. Милитаризация, сопровождаемая гегемонистскими амбициями, представляет угрозу для всего региона", — сказал премьер частично признанного Косова.
Известный блогер, косовский адвокат Тома Гаши угрожал в соцсетях проведением операции "Буря" по аналогии с ликвидацией хорватами Сербской Краины.
"Сербы должны помнить, что "Бурю" можно легко повторить в албанской версии и что Вучич ничему не научился у своего духовного босса Милошевича", — написал Гаши.
Напомним, что уничтожение Сербской Краины было одной из крупнейших наземных операций и этнических чисток в Европе со времён Второй мировой войны.
И самое главное, что KFOR поддержит Приштину, так как подразделение НАТО в КДК состоит из албанцев, что является еще одной формой давления на сербское население.
Посмотрим, решится ли Вучич на самостоятельный шаг.
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