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Инна Новикова

Политолог: скоро США устроят провокацию в Косово

Мир

Как Косово планировало воспользоваться тем, что Россия занята проведением спецоперации на Украине, а также почему президент Сербии никогда не сможет дружить с Россией и с Западом одновременно, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, кандидат политических наук, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Политолог: скоро США устроят провокацию в Косово

— Дмитрий Анатольевич, США недавно освободили нашего бизнесмена Виктора Бута, которого они называли опасным террористом. Не так давно вернули в Россию нашего пилота Константина Ярошенко. Что-то изменилось в отношениях России и США?

— Разгадка в том, что американцы теряют роль безусловного лидера. Они всё равно великая держава:

  • военная,
  • экономическая,
  • научная.

Но они уже не безусловный лидер. Это сильная страна, которая пока защищает свой чемпионский пояс, но уже с огромным трудом. События на Украине связаны с этим. Это просто создание ещё одной раны на теле России (поскольку украинцы воюют за Америку), попытка затормозить нас и китайцев. Тормозить китайцев без нас нельзя, потому что в военном плане мы сильнее Китая. Нужно сначала остановить нас.

Поэтому России они устраивают Украину, а Китаю — Тайвань. Однообразно, но действенно.

Идёт гонка, американцы её не выигрывают: они идут в лидерах, но их уже догоняют. Тогда они вместо того, чтобы быстрее бежать, начинают делать всё, чтобы другим помешать бежать. Вот их политика.

— России они устроили Украину, Китаю — Тайвань. А Косово они устроили Евросоюзу, или это отдельная история?

— В данном случае, Косово — это был перебор. Иначе бы косовский кризис сейчас резко усилился. Но Америка позволить себе ещё одну войну просто не успевает. Именно не успевает, а не "не хочет". США будут решать косовский вопрос именно в том виде, в каком хочет Косово. Но хотят сначала разобраться с Украиной. Поэтому американцы косоваров и одёрнули.

У косоваров была чёткая логика: Россия завязла на Украине, с их точки зрения, и не придёт с танками защищать сербов, поэтому не пора ли нам порезать сербов, чтобы знали своё место.

Но американцы понимают: то, что Россия не придёт защищать сербов, не означает, что у них не будет проблем с сербами. Они Тайвань-то с Украиной вместе тянут с трудом. Две проблемы одновременно Америка уже почти не тянет. А тут ещё Косово. Отсюда позиция: давайте подождём полгодика, а потом и этот костёр зажжём.

— Но терпение сербов уже на пределе. Они проводят демонстрации в поддержку России и против Франции.

— Поэтому сербское руководство ведёт себя очень гибко. Вучич сказал: "Мы не поддержим санкции, если…" Раз появляется "если", значит, можем и поддержать. Конечно, сербский народ думает по-другому. Но решать-то будет президент, а не народ.

Вучич хочет одновременно дружить со всеми. Из этого ничего не получится, особенно у президента Сербии. Не лично у господина Вучича, конечно. Просто президент Сербии либо полностью растворяется в Западе, тогда он не должен спрашивать, где живут сербы, а должен спрашивать, где проходит граница моего государства, потому что ему плевать, есть ли сербы в соседних странах. Либо он чётко говорит, что он президент сербов, но тогда он может опираться только на Россию, больше ни на кого. Вучич хочет одновременно на всех. Он не хочет с нами ссориться, приезжает на наши праздники, пользуется нашей поддержкой, но при этом постоянно намекает, что в Евросоюз бы хорошо попасть.

— Обычно сидение на двух стульях плохо заканчивается: упасть можно.

— Я об этом и говорю. Сейчас мы присутствуем при процессе падения. Это ещё не падение насмерть, но шишка будет большая.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша война сербия россия косово дмитрий журавлев
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