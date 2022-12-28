Политолог: ЕС взорвётся, как скороварка, если примет Молдавию

Почему для Кишинёва крайне опасен вывод российских миротворцев из Приднестровья, что общего в экономике Молдавии и Украины, как расширение Евросоюза приведёт к его самоликвидации, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, кандидат политических наук, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

— Дмитрий Анатольевич, власти Молдавии заявляют о необходимости учить румынский язык. Гагаузия выступает резко против. Ситуация осложняется тем, что в Приднестровье стоят наши миротворцы. Майя Санду требует их вывода.

— Наши миротворцы защищают огромные склады боеприпасов, которые были заложены 30 лет назад и которые нельзя трогать, потому что всё взорвется. Если наши миротворцы бросят эти склады, будет большая пустыня от Кишинева до Софии.

Главная проблема Молдавии в том, что структура её экономики аналогична украинской. То есть, отрасли её экономики Евросоюзу абсолютно не нужны. Потому что главный экспортный товар в Молдавии — это фрукты, но в Европе огромный переизбыток фруктов: яблоки польские, виноград французский, испанский. Объективно Молдавия Евросоюзу не нужна. Она ему нужна только с позиции, что это когда-то было в зоне влияния русских, значит, мы это заберём себе. А потом кормить-то эту Молдавию кто будет?

— А в Евросоюзе масса стран, которые нужно кормить.

— Да. Он набрал эти страны по принципу, что они были в советской зоне контроля, поэтому мы их себе заберём. А что с ними делать, никто не знает. Есть Эстония, которая неплохо вписалась в европейские стандарты, есть рядом Латвия, которая вписалась гораздо хуже и живёт намного тяжелее Эстонии.

При этом, ЕС расширяется. Потому что его главный принцип: "Закрывайте заводы, открывайте магазины". Чтобы открывать магазины, надо, чтобы у населения деньги были за покупками ходить. А где их брать? Греческий и португальский кризис — это кризис ликвидности. Деньги кончились. Поэтому в ЕС говорят: "Работать не надо. Если вы будете работать, то будете производить товары. Куда их девать? Мы надеялись, что вы наши товары купите, а вы ещё и производить что-то собираетесь. Не надо, ребята". То же самое ждёт остальные малые страны:

Болгарию,

Румынию,

Хорватию,

Северную Македонию.

Везде будет та же проблема: мы закроем собственное производство, а что мы взамен откроем?

Система ЕС выстроена на том, что неизвестно, откуда будут браться социальные средства, которые будут раздаваться населению, чтобы оно не голодало и покупало немецкие товары. Но тогда сама Германия должна давать эти средства. Круг замыкается. И здесь прирост ЕС — это временный выход из проблемы: мы ещё одну страну добавим, у неё деньги пока есть, она их потратит на наши товары, и у нас объём затрат будет меньше, чем объём доходов от производства и продажи товаров. На месяц или на 5 лет мы проблему решим. А потом всё вернется.

Как только стенки ЕС станут абсолютными, дальше расширяться будет некуда, эта скороварка взорвётся, потому что у неё нет логики Евросоюза 1960-х годов: давайте разделим работу, французы делают одно, немцы — другое, бельгийцы — третье, и за счёт этого повысим эффективность. Сейчас другой подход: давайте никто ничего делать не будет, одни немцы будут что-то производить, а остальные будут покупать.

— Немцы уже не могут ничего производить. Их производства уже любезно приглашают в США, потому что в связи с энергозатратами рентабельность резко упала.

— Да. Их приглашают в США, где тоже рентабельность производства оставляет желать лучшего. Англичане значительную часть своей промышленности выбросили в Индию, потому что при уровне жизни Европы или США производство чего бы то ни было вообще неэффективно.