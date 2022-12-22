Азербайджан втягивается в опасный военный союз с Турцией

Военный союз Азербайджана и Турции укрепляется полным ходом с последующим втягиванием кавказской республики в НАТО. Азербайджанские солдаты, вероятно, скоро будут воевать в Сирии против россиян, а в перспективе и казахстанские, и армянские, и так далее, и не только в Сирии.

ВС Азербайджана и Турции объединяются

Турецкий генерал Бахтияр Эрсай был назначен советником министра обороны Азербайджана, сообщили азербайджанские СМИ. Вчера с визитом в Турцию прибыл министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Уточняется, что он примет участие в двусторонней встрече по линии Анкара-Баку для обсуждения военно-политической ситуации и военного сотрудничества.

"Наша цель привести ВС Азербайджана на уровень ВС Турции до 2025 года. К этому времени армия Азербайджана должна соответствовать всем требованиям и стандартам турецких ВС. Вооружённые силы Азербайджана и Турции становятся единым организмом и будут выполнять общие задачи и цели, стоящие перед двумя государствами", — сказал министр Хулуси Акар, цитирует TurkNWS.

Реорганизация армии Азербайджана "по стандартам Турции" означает — по стандартам НАТО. Поэтому вывод, о том, что Баку скоро вступит в альянс не лишён оснований.

Азербайджанские солдаты будут принимать участие в войнах Турции

В беседе с Turan политолог Шахин Джафарли выразил мнение, что координация взаимодействия армий двух стран "и иные шаги Баку и Анкары" имеют целью проведение, в случае необходимости, совместных военных операций.

Как отмечает тюрколог Владимир Аватков в своём ТГ-канале, азербайджанские граждане могут быть втянуты в турецкие войны.

"Если я правильно понимаю, то теперь, если будет поставлена задача начать, предположим, антитеррористическую военную операцию в Сирии, под флагом Турции должны будут воевать азербайджанские бойцы", — пишет эксперт.

Учитывает ли Азербайджан, что следование интересам других государств привело к катастрофе многие страны, в том числе, на постсоветском пространстве. Украина — самый тяжёлый случай. И только случай уберёг Белоруссию и Казахстан от следования по её пути.

Турция может напасть на российских миротворцев в Карабахе

Турция будет толкать Азербайджан на силовое решение проблемы Нагорного Карабаха. Посол Турции в Баку Джахит Багчи 21 декабря посетил участок дороги Лачинского коридора, заблокированного Азербайджаном, где стоят российские миротворцы.

И разблокирования не последовало, хотя в шестом пункте трёхстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе записано, что Баку "гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

То есть, исходя из предыдущего контекста, российские миротворцы могут стать объектом совместного нападения ВС Азербайджана и Турции.

Турция придёт с дестабилизацией в российские регионы

Турция активно тащит в свои сети и другие постсоветские страны. Сначала поглотит Армению. Хулуси Акар заявил, что "мы хотим, чтобы Армения пожала протянутую Азербайджаном и Турцией руку мира и дружбы, воздерживалась от провокаций и нацелилась на мирные переговоры".

Затем для включения в "армию Турана" будут обрабатывать Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению. Согласно информации TurkNWS, создаётся механизм гражданской обороны Организации тюркских государств, куда входят вышеперечисленные страны.

"Мы находимся на этапе создания механизма гражданской обороны Организации тюркских государств (ОТГ). Cегодня делаются первые шаги в этом направлении", — сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на саммите министров стран ОТГ по управлению чрезвычайными ситуациями.

Остаётся ждать, когда Турция активно полезет в тюркоязычные республики РФ, чтобы Москва стала предпринимать контрмеры. Пока это для российских властей, видимо, не представляется возможным из-за грамотной политики президента Реджепа Эрдогана по формированию ситуативного союза с Москвой по Украине.

После того, как Баку оказал помощь киевскому режиму поставками энергооборудования, МИД РФ выразил лишь "изумление".

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