Азербайджан ведёт антироссийскую политику, прямо помогая Украине и ревностно следуя санкциям Запада. Москва должна обеспечить адекватное давление на Баку.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил получение энергетического оборудования из Азербайджана, которое призвано заменить уничтоженное в ходе СВО РФ.
Речь идёт о первой партии груза весом более 52 тонн, которая содержит силовые трансформаторы и генераторы для ремонта и поддержания работы энергетической системы Украины, написал Галущенко в соцсети.
По оценке ТГ-канала "Газ-Батюшка", Киеву передали трансформаторы мощностью 10 кВ. Общая стоимость оборудования превышает $800 тысяч. Однако, вряд ли "гуманитарная помощь" стабилизирует украинскую энергосистему, указывают специалисты ТГ-канала.
В пресс-релизе азербайджанского дипведомства говорится, что помощь оказана с целью "восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий" в качестве "помощи украинскому народу".
Однако, если посмотреть, какую помощь Баку отправил пострадавшему народу Донбасса за 8 лет его борьбы против украинского террора, то обнаружится, что это составляет ровным счётом ничего.
Как пишет Аrmenian Weekly со ссылкой иракский Телеграм-канал Sabereen News, Азербайджан поставлял на Украину авиабомбы. Информацию подтвердили и другие издания. Вероятно, это был ответ на поставки Азербайджану боеприпасов с белым фосфором, которые применялись в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.
С таким утверждением выступил в среду председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес .
Ранее проходила информация, что государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о бесплатной заправке топливом украинских карет скорой помощи и пожарных машин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообещал помочь его стране нефтепродуктами в связи с нехваткой нефти. Не исключено, что танки и самолёты ВСУ тоже снабжаются азербайджанским горючим.
Может, Баку хотя бы помогает России обойти санкции? Ничуть. SOCAR на прошлой неделе остановила закупки российской сырой нефти для своего турецкого НПЗ, хотя Турция не присоединилась к соглашению о потолке на российскую нефть и вообще к санкциями против РФ. То есть, SOCAR ничего не грозит в Турции.
Добавим, что по трёхсторонним договорённостям по Карабаху со стороны Баку постоянно идёт сильное давление на Россию: то нельзя называть Карабах Нагорным, то надо пропустить азербайджанцев к рудникам в армянском анклаве, то миротворцы якобы позволяют армянским силам перевозить через Лачинский коридор оружие и боеприпасы.
Между тем, очевидно, что Баку играет на стороне Анкары, которая проектом "Туран" ставит целью развалить РФ и "дать тюркоязычным братьям свободу". Москва это как будто в упор не видит, предпочитая вести дискуссии о союзничестве и передавать Анкаре и Баку управление экспортом российского газа.
Понятно, что не от хорошей жизни — газ надо продавать, иначе денег на СВО не будет, но надо как-то тормозить хотя бы прямую помощь Украине. Чем? Созданием адекватной угрозы.
В частности, против тюркского союза, поддерживая Иран. Власти Ирана помимо прямой военной помощи в Сирии и поставками технологий для СВО, выступают на стороне России и в Закавказье.
Шииты составляют около 85% населения Азербайджана. Выступая на саммите ОТГ в Самарканде 11 ноября, Ильхам Алиев обвинил Иран в притеснении азербайджанцев. При этом, идею так называемого "Южного Азербайджана" активно тиражируют азербайджанские и турецкие государственные телеканалы.
"Вполне может случиться так, что Иран окажется в какой-то момент вынужден начать свою специальную военную операцию для защиты шиитского населения и ираноязычных меньшинств", — считает эксперт Александр Князев.
Эти противоречия надо использовать. Как — знают компетентные органы. Американцы научились это прекрасно делать, раздувая русофобию на постсоветском пространстве.
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