России надо пересмотреть политику в отношении недружественного Азербайджана

Азербайджан ведёт антироссийскую политику, прямо помогая Украине и ревностно следуя санкциям Запада. Москва должна обеспечить адекватное давление на Баку.

Страдания украинского народа в Баку видят. А народа Донбасса — ничуть

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил получение энергетического оборудования из Азербайджана, которое призвано заменить уничтоженное в ходе СВО РФ.

Речь идёт о первой партии груза весом более 52 тонн, которая содержит силовые трансформаторы и генераторы для ремонта и поддержания работы энергетической системы Украины, написал Галущенко в соцсети.

По оценке ТГ-канала "Газ-Батюшка", Киеву передали трансформаторы мощностью 10 кВ. Общая стоимость оборудования превышает $800 тысяч. Однако, вряд ли "гуманитарная помощь" стабилизирует украинскую энергосистему, указывают специалисты ТГ-канала.

В пресс-релизе азербайджанского дипведомства говорится, что помощь оказана с целью "восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий" в качестве "помощи украинскому народу".

Однако, если посмотреть, какую помощь Баку отправил пострадавшему народу Донбасса за 8 лет его борьбы против украинского террора, то обнаружится, что это составляет ровным счётом ничего.

Баку поставлял ВСУ оружие и топливо

Как пишет Аrmenian Weekly со ссылкой иракский Телеграм-канал Sabereen News, Азербайджан поставлял на Украину авиабомбы. Информацию подтвердили и другие издания. Вероятно, это был ответ на поставки Азербайджану боеприпасов с белым фосфором, которые применялись в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

С таким утверждением выступил в среду председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес .

Ранее проходила информация, что государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о бесплатной заправке топливом украинских карет скорой помощи и пожарных машин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообещал помочь его стране нефтепродуктами в связи с нехваткой нефти. Не исключено, что танки и самолёты ВСУ тоже снабжаются азербайджанским горючим.

Баку мог не придерживаться санкций Запада в Турции

Может, Баку хотя бы помогает России обойти санкции? Ничуть. SOCAR на прошлой неделе остановила закупки российской сырой нефти для своего турецкого НПЗ, хотя Турция не присоединилась к соглашению о потолке на российскую нефть и вообще к санкциями против РФ. То есть, SOCAR ничего не грозит в Турции.

Добавим, что по трёхсторонним договорённостям по Карабаху со стороны Баку постоянно идёт сильное давление на Россию: то нельзя называть Карабах Нагорным, то надо пропустить азербайджанцев к рудникам в армянском анклаве, то миротворцы якобы позволяют армянским силам перевозить через Лачинский коридор оружие и боеприпасы.

Азербайджан — часть проекта "Туран" Анкары

Между тем, очевидно, что Баку играет на стороне Анкары, которая проектом "Туран" ставит целью развалить РФ и "дать тюркоязычным братьям свободу". Москва это как будто в упор не видит, предпочитая вести дискуссии о союзничестве и передавать Анкаре и Баку управление экспортом российского газа.

Понятно, что не от хорошей жизни — газ надо продавать, иначе денег на СВО не будет, но надо как-то тормозить хотя бы прямую помощь Украине. Чем? Созданием адекватной угрозы.

В частности, против тюркского союза, поддерживая Иран. Власти Ирана помимо прямой военной помощи в Сирии и поставками технологий для СВО, выступают на стороне России и в Закавказье.

Шииты составляют около 85% населения Азербайджана. Выступая на саммите ОТГ в Самарканде 11 ноября, Ильхам Алиев обвинил Иран в притеснении азербайджанцев. При этом, идею так называемого "Южного Азербайджана" активно тиражируют азербайджанские и турецкие государственные телеканалы.

"Вполне может случиться так, что Иран окажется в какой-то момент вынужден начать свою специальную военную операцию для защиты шиитского населения и ираноязычных меньшинств", — считает эксперт Александр Князев.

Эти противоречия надо использовать. Как — знают компетентные органы. Американцы научились это прекрасно делать, раздувая русофобию на постсоветском пространстве.

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