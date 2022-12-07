Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что ВС РФ уничтожили очередного азербайджанского наёмника в ходе СВО.
В своём Telegram-канале Рожин опубликовал фотографию наёмника. О гибели гражданина Азербайджана Зии Надирова сообщила его мать, пишет Рожин. По его словам, союзные силы ликвидировали Надирова ещё 4 декабря.
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