Россия — Азербайджан — Иран: Гордиев узел или новая реальность?

19 июля в Тегеране прошло заседание Астанинской тройки. В ходе саммита лидеров России, Турции и Ирана была подписана декларация об окончательном урегулировании Сирийского кризиса без участия США.

Новый формат отношений задаёт новые геополитические реалии. Однако, он генерирует и новые вызовы, которые могут изменить отношения как между Москвой и Тегераном, так и между Азербайджаном и Исламской Республикой.

Сорвавшийся визит

1 ноября в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и его иранского коллеги Хусейна Амира Абдуллахиана был окончательно утверждён визит в Баку спикера парламента Ирана Мохаммада Багира Галибафа. Примечательно, что пресс-коммюнике по этому вопросу, подготовленное кабинетом Хусейна Амира Абдуллахиана, было выпущено в тот же день. Однако, визит спикера иранского парламента в Баку был неожиданно отменён.

Причём, за несколько часов до отмены представитель МИД Ирана в Азербайджане Насир Канани заявил, что организация и график визита высокопоставленного иранского официального лица окончательно определены:

"Поездка состоится в ближайшее время. Мы надеемся, что этот визит создаст основу для расширения сотрудничества в парламентской сфере".

Однако, вместо Баку иранский спикер решил отправиться в… Ереван. Как сообщил пресс-секретарь парламента Армении, Мохаммад Багир Галибаф был приглашён в страну. Конкретного времени он не уточнил. Можно предположить, что визит в Баку был отменён в связи с анонсом следующей поездки иранского политика в Армению.

Кабинеты внешнеполитических ведомств ряда государств уже отметили упорные попытки Тегерана сказать своё весомое слово в деле регионального конструирования. Сразу после окончания трёхстороннего саммита в Сочи, президента Азербайджана пригласили в Иран вместе с премьер-министром Армении. Ильхам Алиев предложение отклонил и вместо этого направился с официальным визитом в Алжир на заседание Лиги арабских государств.

Глас народа

Вполне естественная близость азербайджанцев к своим братьям, азеротюркам, проживающим в Иране, заставляет прислушаться и к мнению улицы.

Если проанализировать местные социальные сети, то в них наблюдается всплеск острой антииранской риторики. Вот несколько характерных примеров высказываний на популярных порталах:

"Иран опять променял Азербайджан на Армению и тем самым показал, что определил политический вектор, который указывает на Ереван";

"Режим Муллы всегда был против Азербайджана. Именно поэтому в стране притесняются южные азербайджанцы, которых дискриминируют. У более чем 30 миллионов азербайджанцев нет даже школы и газеты, в то время как у армян Тегерана имеются культурные центры, школы, предприятия, а СМИ работают на самом высоком уровне";

"Зачем Иран проводит военные учения на границе с Азербайджаном?!";

"Сближаясь с Арменией руководство Ирана способствует дестабилизации в регионе. Ведь именно армянское правительство оттягивает подписание мирного договора";

"Али Хаменеи опасается военно-стратегического братства Азербайджан-Турция, Азербайджан-Израиль, Азербайджан-Россия";

"Сегодня иранский режим пытается реализовать свои грязные цели в нашей стране и в мире под прикрытием Ислама. Провокации режима Муллы и предпринятые им шаги ещё раз подтверждают это".

Азербайджанские политики и иранская проблема

Оценка политического бомонда, конечно, более дифференцирована. Однако, общая тенденция сохраняется.

Депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Джейхун Мамедов заявил:

"Иран претендует на звание шиитского государства, но на самом деле его действия не соответствуют принципам шиизма. Сегодня Иран продвигает не шиизм, а хомейнизм, и использует его для усиления своего влияния в странах, где живут люди, принадлежащие к направлению шиизма. Иран своими грязными делами дискредитирует ислам и шиизм. Сегодня больше всего от этой политики Ирана страдают именно шииты. Сегодня Иран стоит за конфликтами в большинстве мусульманских стран. Глава Иранского культурного центра в Азербайджане Сейед Али Акбар Оджайнеджат, офис которого некоторое время назад был закрыт в Баку, был "агентом" Ирана в нашей стране. Азербайджан выслал этого человека из страны и закрыл его контору! Иран отравляет граждан Азербайджана токсичными идеологиями, вывозя их в Иран под видом религиозного паломничества. Иран создал паломничество к шиитским святыням на Арбаин (день памяти и траура для шиитов, во время которого в октябре проводится паломничество — прим. ФНЕ), как альтернативу одному из 5 столпов ислама — хаджу (паломничеству в Мекку — прим. ФНЕ), и иранский режим использует его в борьбе против Саудовской Аравии, углубляет раскол исламской религии и развивает бизнес, который он построил на паломничестве в Кербелу. Полученные иранским режимом доходы от торговли святынями расходуются на финансирование вооружённых формирований в других странах. Это указывает на истинную природу иранского режима".

А Председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов обратил внимание на истинные причины обострения отношений на оси Баку-Тегеран:

"Армения согласовала с Ираном покупку оружия у Индии. А это точно направлено против Азербайджана и Турции. Я поддерживаю увеличение военных расходов из госбюджета страны на следующий год".

Военный аспект

На мой взгляд, обретение в 2021 году Азербайджаном контроля над основной дорогой по линии Ереван — Горис — Кафан — Мегри является одной из причин опасений Ирана по поводу якобы угрозы торговле Армении с Ираном. Кроме того, новые вызовы сгенерировал и инициированный в 2016 году Тегераном проект международного транспортного коридора "Персидский залив — Чёрное море".

Но одной из важнейших составляющих кризиса азербайджано-иранских отношений, безусловно, является военная компонента.

7 сентября 2021 года азербайджано-турецкие антитеррористические учения на Каспии вызвали раздражение Тегерана. Со второй половины августа 2021 года в приграничных районах останов (провинции в Иране) Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан и Адребиль начались нехарактерные ранее учения армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с привлечением до 50 тысяч человек. Если верить зарубежным источникам, передислоцированные из внутренних провинций наземные силы после окончания тренировок частично остались в пограничной зоне в состоянии повышенной готовности.

Военные учения сухопутных сил КСИР повторились и 17 октября в районе реки Араз на севере провинций Восточный Азербайджан и Ардебиль. Как пишет "The Times of Israel", в Тегеране опасаются "проазербайджанских настроений среди этнических азербайджанцев, составляющих около 30 миллионов из 83 миллионов жителей Ирана".

А недавно в соцсетях появились лозунги азеро-тюрков:

"Президент Ильхам Алиев, мы с вами — мы за вас!" Не секрет, что в Баку всё чаще слышится: "Следующий после Зангезура — Южный Азербайджан!"

У азербайджанцев также вызывают недовольство заявления иранских официальных лиц. Например, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан неоднократно говорил о том, что его страна не потерпит изменений границ на Кавказе.

Во время II Карабахской войны, вместо проявления религиозной солидарности с Азербайджаном, Исламская Республика не только не закрыла 35-километровую линию границы с Арменией, но и оказала Еревану экономическую и военную поддержку. В июне 2019 года иранская компания "Парт Саман Джахан Ко" была привлечена Арменией к работам по реконструкции исторической Верхней мечети Говхар-ага в Шуше. Позже эту мечеть стали представлять как иранскую мечеть.

В Азербайджане сильна надежда, как минимум, на нейтралитет России по вопросу азербайджано-иранского урегулирования. Высказывается мнение о заинтересованности Москвы в открытии Зангезурского коридора, что позволит Баку иметь дополнительный рычаг в построении новой конфигурации дипломатических отношений.

Напряжение между Азербайджаном и Ираном не может не беспокоить Россию.

Во-первых, и Иран, и Азербайджан являются союзными Москве странами, хоть и в разных форматах, и потенциальный конфликт между ними ослабит позиции РФ в условиях глобального противостояния.

Во-вторых, насколько бы важной для России сейчас не была поддержка Тегерана (а она действительно важна), предпринимать односторонних шаги на Южном Кавказе было бы неосмотрительно. Понятно, что внимание России сейчас максимально приковано к украинскому кризису и проведению СВО.

Тем не менее, Южный Кавказ для Москвы — зона жизненных интересов и приоритетного влияния, так называемая естественная зона охвата. И односторонние действия Ирана в вопросах архитектуры безопасности Южного Кавказа могут послужить крайне нежелательным прецедентом, ломающим существующий последние 200 лет геополитический статус-кво. Чем не преминут воспользоваться иные, в том числе внерегиональные игроки.

Так называемая угроза использования Зангезурского коридора для создания и реализации некоего антииранского плана, по меньшей мере, неубедительна. Именно нынешнее руководство Азербайджана стоит на принципе невмешательство во внутренние дела соседей.

В доказательство, приведу один немаловажный факт, который демонстрирует, насколько это отражает принципиальный подход Ильхама Алиева.

Неудавшаяся попытка американского шантажа

В 2005 году с целью склонить Баку к участию в создании на северных границах Исламской республики базы по антииранской деятельности в лучших традициях Джига Шарпа, автора теории "цветной революции", Вашингтон инспирировал угрозу взрыва в Азербайджане. На центральной площади Баку уже были выстроены палатки протестующих.

Приехавший в разгар этих событий в Баку высокопоставленный представитель американской администрации, недвусмысленно намекая на перспективу смены власти, потребовал участия Азербайджана в этом проекте. Однако, президент Азербайджана не поддался на шантаж: американцам было чётко заявлено, что территория страны не используется в качестве базы против третьих стран.

Подчеркну ещё раз, события разыгрались 17 лет назад, в уже далёком 2005 году, когда Азербайджан был намного более уязвим для шантажа и давления. Об этом хорошо знают и в Москве. Поэтому неубедительно педалировать тему того, что Азербайджан участвует в каком-то анти-иранском плане. Тегерану необходимо ценить то, что Баку сохраняет свою субъектность, и решать имеющиеся проблемы путём диалога.

Помимо этого, Зангезурский корридор не может быть угрозой для Ирана, как союзника России, потому что обеспечение его безопасности должно находиться под контролем погранвойск и ФСБ РФ.

Это чётко прописано в Московской декларации от 2020 года. Так что, безопасность Зангезурского коридора для соседей Азербайджана и Армении — это вопрос к России, и она готова её обеспечить. Тем более, речь идёт, напомню, о стратегических партнёрах Москвы.