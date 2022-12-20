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Политолог: Азербайджан воспользовался моментом и берёт Россию на слабо

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Несколько дней назад некие "экоактивисты из Азербайджана" перекрыли Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Таким образом Баку пытается надавить на российских миротворцев, пока ВС РФ заняты решением украинского кризиса, заявил Pravda.Ru директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Азербайджан пытается оказать давление, чтобы установить контроль над любыми грузами и людьми, которые там (по Лачинскому коридору. — Прим. ред.) перемещаются", — отметил он.

Эксперт напомнил, что по трёхстороннему соглашению контроль над дорогой осуществляется российскими миротворцами, и документ подписали президент Азербайджана, премьер Армении и президент России Владимир Путин.

"Говоря народным русским языком, берут на слабо. Говоря языком более профессиональным, просчитывают красные линии, как далеко можно зайти путем давления на миротворцев", — добавил Искандерян.

Он предполагает, что в Баку решили воспользоваться ситуацией, и пока Россия разбирается с украинским кризисом, Азербайджан пробует надавить и добиться своих целей.

Но пока реакции от Москвы не последует, отметил политолог, азербайджанские власти постараются "оторвать как можно больше кусков, попытаться взять как можно больше здесь и сейчас".

Искандерян уверен, что проблему нельзя откладывать, оправдываясь ситуацией.

"Придётся заниматься этим сейчас, иначе это может не очень хорошо закончится", — резюмировал специалист.

Ранее различные источники подтверждали, что Азербайджан ведёт антироссийскую политику, поддерживая санкции Запада и оказывая всестороннюю помощь Украине.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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