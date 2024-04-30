В преддверии майских праздников: в ХМАО взлетели цены на мясо для шашлыка

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость мяса

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущем году в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается увеличение цен на мясо. Наиболее значительный рост цен отмечен на говядину, стоимость которой выросла почти на 10%, по данным аналитиков Росстата, сообщает URA.RU.

Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

К концу апреля средняя цена за килограмм говядины в Югре составила около 620 рублей, что превышает начальные значения на 8%, согласно данным начала января, когда продукция стоила приблизительно 574 рубля.

Помимо говядины, также отмечается повышение цен на баранину, которая за тот же период подорожала примерно на 7%. Стоимость этого вида мяса выросла с 683 до 730 рублей за килограмм.