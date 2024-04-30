Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Роудс рассказал, что сонливость можно победить поддержанием уровня глюкозы
Banki.ru: получить медпомощь в путешествии можно по турстраховке, ОМС и ДМС
ДиКаприо отказался от роли в фильме "Американский психопат" из-за сцен насилия
Родственники умерших от вакцины AstraZeneca судятся с компанией
Три простых совета, чтобы контролировать жирный блеск в жару
Какие болезни лечат финики?
Путешествие с питомцем: советы для безопасной поездки с собакой
Хитрость, с помощью которой Рязанов снял сцену с самолётом в "Итальянцах в России"
Ветеринары назвали ошибки при кормлении кошки
В преддверии майских праздников: в ХМАО взлетели цены на мясо для шашлыка

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость мяса

0:48
Экономика

В текущем году в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается увеличение цен на мясо. Наиболее значительный рост цен отмечен на говядину, стоимость которой выросла почти на 10%, по данным аналитиков Росстата, сообщает URA.RU.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость мяса
Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

К концу апреля средняя цена за килограмм говядины в Югре составила около 620 рублей, что превышает начальные значения на 8%, согласно данным начала января, когда продукция стоила приблизительно 574 рубля.

Помимо говядины, также отмечается повышение цен на баранину, которая за тот же период подорожала примерно на 7%. Стоимость этого вида мяса выросла с 683 до 730 рублей за килограмм.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Последние материалы
Banki.ru: получить медпомощь в путешествии можно по турстраховке, ОМС и ДМС
ДиКаприо отказался от роли в фильме "Американский психопат" из-за сцен насилия
Родственники умерших от вакцины AstraZeneca судятся с компанией
Три простых совета, чтобы контролировать жирный блеск в жару
Какие болезни лечат финики?
Путешествие с питомцем: советы для безопасной поездки с собакой
Хитрость, с помощью которой Рязанов снял сцену с самолётом в "Итальянцах в России"
Ветеринары назвали ошибки при кормлении кошки
Как избавиться от пня
Автоэксперт Колодчкин: при выборе масла нужно учитывать возраст мотора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников