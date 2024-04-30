28-дневная тренировка по домашней ходьбе, которая поможет вам сбросить лишний вес

28-дневный тренинг по ходьбе дома, чтобы сбросить лишний вес

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28-дневная программа для похудения при ходьбе в помещении — это структурированный план упражнений, включающий ежедневные прогулки по дому или любому другому закрытому пространству.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цель этого челленджа — повысить уровень вашей общей физической активности и помочь вам сбросить несколько килограммов. Это также может послужить отличным способом включить движение в свой распорядок дня, особенно если вы ведете сидячий образ жизни.

Какую пользу может принести такая тренировка:

Прежде всего, это низкая нагрузка. Риск травм ниже по сравнению с высокоинтенсивными упражнениями.

Риск травм ниже по сравнению с высокоинтенсивными упражнениями. Это удобно. Вы можете заниматься этим в любое время и в любом месте, если у вас достаточно места для передвижения.

Вы можете заниматься этим в любое время и в любом месте, если у вас достаточно места для передвижения. Она универсальна. Вы можете легко изменить режим ходьбы в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

Вы можете легко изменить режим ходьбы в соответствии со своими потребностями и предпочтениями. Это экономически выгодно. Ходьба бесплатна! Все, что вам нужно, — это удобная обувь и некоторая мотивация, чтобы двигаться.

Ходьба бесплатна! Все, что вам нужно, — это удобная обувь и некоторая мотивация, чтобы двигаться. Это рационально . 28-дневного периода достаточно, чтобы выработать привычку, а ходьба — это занятие, которым вы можете заниматься длительное время, не чувствуя переутомления.

. 28-дневного периода достаточно, чтобы выработать привычку, а ходьба — это занятие, которым вы можете заниматься длительное время, не чувствуя переутомления. Она имеет множество преимуществ для здоровья. Ходьба способствует снижению веса, одновременно улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшая настроение и когнитивные функции, укрепляя кости и мышцы и снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

Пример 28-дневной тренировки на беговой дорожке при ходьбе для начинающих.

День 1: 15-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 2: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 3: 20-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 4: День отдыха или легкие силовые упражнения.

День 5: Два подхода по 10 приседаний и выпадов, за которыми следует 15-минутная прогулка быстрым шагом (6,5 км в час).

День 6: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 7: 25-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 8: День отдыха или легкие силовые упражнения.

День 9: Два подхода по 10 отжиманий и наклонов на трицепс, затем 20-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 10: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 11: 30-минутная прогулка быстрым шагом (6,5 км в час).

День 12: День отдыха или легкие силовые упражнения.

День 13: Два подхода по 10 приседаний и выпадов, за которыми следует 25-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 14: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 15: 35-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 16: День отдыха или легкие силовые упражнения.

День 17: Два подхода по 10 отжиманий и наклонов на трицепс, после чего 30-минутная прогулка быстрым темпом (6,5 км в час).

День 18: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 19: 40-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 20: День отдыха или легкие силовые упражнения.

День 21: Два подхода по 10 приседаний и выпадов, за которыми следует 35-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 22: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 23: 45-минутная прогулка быстрым шагом (6,5 км в час).

День 24: День отдыха или легкие силовые упражнения.

День 25: Два подхода по 10 отжиманий и наклонов на трицепс, затем 40-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 26: День отдыха или легкие упражнения на растяжку.

День 27: 50-минутная прогулка в умеренном темпе (5,5 км в час).

День 28: День отдыха или легкие силовые упражнения.