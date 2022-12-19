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Ольга Лебедева

Кибовский: украинский нацизм печатали в Канаде

Мир

К распространению по территории Украины нацистской идеологии и возведению в ранг народных героев бандитов УПА* приложила руку Канада. Причём задолго до 2014 года.

Кибовский: украинский нацизм печатали в Канаде

Об этом рассказал министр культуры Москвы Александр Кибовский. Отрывок из его интервью опубликовал Telegram-канал "Пул №3".

По словам московского чиновника, ещё в начале нулевых на Украине уже проводилась жёсткая идеологическая обработка населения. Тогда она была направлена в основном на детей — все прилавки книжных магазинов были буквально завалены комиксами — "герой Бандера**", "славный Мазепа", "Галичина — наше все", "москали и голодомор". А издавались сии шедевральные произведения, как следовало из выходных данных на каждой книжке, в Канаде.

"И это было во всех школах, и не дай бог ты не будешь распространять, — вспоминает Кибовский пояснения, которые давали ему тогдашние украинские бонзы. — Это читают дети, но эти дети вырастут. И вот они выросли. То же самое творилось и в странах Балтии. Четко выстраивали идеологию, очень понятную, примитивную. А национализм он всегда примитивен — мы самые лучшие, а все остальные нам враги".

Итог многолетней работы мы все имеем несчастье видеть сейчас. Надо быть слепым и глухим и вообще не заходить в интернет, чтоб не видеть масштабных результатов промывания мозгов юных украинцев:

"Масса роликов, где маленьких детей учат говорить "режь русню", где зигующие толпы. Это и есть обыкновенный нацизм. Мы продолжаем развиваться с уважением ко всем, а там люди решили, что есть сверхнация великих укров, а все, кто против этого, должны быть уничтожены", — констатирует московский чиновник.

Киев упорствует: у нас нацизма нет

После того, как в Киеве случился майданный госпереворот и новые власти радостно бросились бомбить не согласившийся с их идеологией Донбасс, регулярно рассказывая, что "фашизма на Украине нет", выдвигая "убойный" аргумент: у них-де президент - еврей.

Однако, бравые молодчики, украшающие свои тела свастиками и прочими нацистскими "картинками" доходчиво и наглядно демонстрируют обратное. Или вот как на этих кадрах:

Очень интересно, чьи же это БТРы натовского образца с фашистскими балкенкройцами, вольфсангелями и зигующими боевиками в форме и нашивках ВСУ на броне случайно в кадр попали?

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* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы канада украина
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