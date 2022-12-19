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Ольга Лебедева

Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма"

Мир

Украинцы сейчас психологически готовы силой отобрать Крымский полуостров у России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью французской телекомпании TF1 в воскресенье.

Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма"

"Отвоевание Крыма уже началось в головах украинцев, хотя сама операция пока нет", — сообщил лидер Незалежной, намекнув, что он может посетить "деоккупированный" полуостров уже в 2023 году.

Зеленский в очередной раз повторил, что Киев считает Крым своей территорией и военные "готовы ехать" на полуостров, чтобы вернуть его силой, потому что "добровольно Москва не отдаст". При этом хорошо умеющий играть на публику бывший артист патетически отметил, что "отвоевание" территорий, особенно таких больших, "всегда начинается с общества: с его воли и готовности".

Удивительно, что украинский президент снова — уже в который раз — забыл, что именно по воле гражданского общества Крым "отчалил от украинской гавани", вернувшись в результате референдума к родным российским берегам. Впрочем, ожидать чего-то иного от господина Зеленского сложно: в его мире хромакея всё — в том числе и память с логикой — подчиняются лишь воле режиссёра.

Когда — неизвестно, но "было бы неплохо"

Зеленский не представил никаких подробностей о сроках предполагаемой операции, но сказал, что он "любит Крым" и был бы "рад приехать в наш деоккупированный Крым", добавив, что было бы "неплохо" попасть туда летом 2023 года.

Напомню, что на минувшей неделе Алексей Данилов, глава совета национальной безопасности и обороны Украины, уже заявлял, что Украина планирует вернуть полуостров:

"Мы будем бороться за Крым, если потребуется", — сказал он, добавив, что Киев не будет просить разрешения на это (интересно, у кого?)

Киевлян подключают к операции ЦИПСО

Как сообщают в соцсетях киевляне, активизировавшийся ЦИПСО пытается подключить их к своей новой операции по "разгону паники в Крыму" (вот жителям Киева сейчас самое время о принадлежности полуострова думать — своих-то проблем у них нет).

Из центрального аппарата СБУ жителям Киева поступают звонки с требованиями позвонить в Крым родственникам и донести до них требование покинуть регион до 15 января 2023 года, сообщив, что якобы достигнута договорённость о сдаче полуострова.

Напомню, что осенью нечто подобное уже было, тогда Зеленский и его команда обещали занять Крым к декабрю.

Но почему-то мне кажется, что искреннее своё отношение к проблеме "чей Крым" нынешний президент Незалежной высказывал тогда, когда ничто не предвещало его превращения в лидера нации: 

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев крым алексей данилов владимир зеленский
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